Brazilska zvezdnika združila moči s savdskim princem

Člani upravnega odbora brazilskega nogometnega kluba Inter de Limeira so s 53 glasovi za in enim proti potrdili prodajo 80 odstotkov delnic skupini vlagateljev, v kateri sta tudi nekdanja zvezdnika Roberto Carlos in Ronaldo Nazario. Investitorji bodo tako prevzeli nadzor nad SAF (Sociedade Anônima do Futebol), pravno strukturo, ki dovoljuje ločitev nogometnih dejavnosti kluba od društva in omogoča vodenje kot delniške družbe.

Na izredni generalni skupščini so potrdili ustanovitev tovrstne delniške družbe, investicijska skupina pa bo v naslednjih desetih letih vložila okoli 75 milijonov evrov. Sklad vodi Enrico Ambrogini, v njej pa poleg svetovnih prvakov leta 2002 sodeluje tudi savdski princ Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud. Dvajset odstotkov delnic bo ostalo v lasti kluba.

Navijači, ki so dogodek spremljali pred zgradbo, kjer je potekalo zasedanje, so odločitev o prodaji proslavili s prižigom ognjemeta. Ponudbo za prevzem lastništva so sicer vlagatelji prvič predstavili konec marca, ko je svet kluba prikimal pripravi memoranduma o soglasju in začetkom pogajanj o pravnih dokumentih.

Trenutno klub iz zvezne države Sao Paulo nastopa v tretji brazilski ligi, a si ga novi večinski lastniki želijo v osmih sezonah popeljati do najmočnejšega državnega prvenstva. Po navedbah Carlosa, nekdanjega odličnega branilca madridskega Reala, si s projektom želijo oživiti nogomet v notranjih regijah države in razviti zvezde za reprezentanco.