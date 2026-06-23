Brazilske legende so se zabavale, Infantino se je podil za žogo (VIDEO)

Svetovno nogometno je spektakel, ki si ga ogledajo množice navijačev, tekme pa privabijo tudi nekdanje nogometne zvezdnike. Dvoboj brazilske reprezentance s Haitijem so si tako ogledali Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo in Julio César, ki so si ložo delili z Giannijem Infantinom, predsednikom Svetovne nogometne zveze (Fifa).

Med obiskom so se nogometni velikani zapletli v igro »pepčka«, v kateri se je za žogo podil Infantino. Predsednik Fife je žogo poskusil ukrasti, a so bili vsi poskusi neuspešni, na koncu pa se je igri pridružil tudi Ronaldo.

Po tekmi so se veselili tudi na zelenici, kjer je brazilska reprezentanca praznovala zmago s 3:0. Zadnji obračun »selecao« čaka v četrtek, nasprotnik bo Škotska.