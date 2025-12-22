Brazilski as junak italijanskega superpokala

Nogometaši Napolija so letošnji zmagovalci italijanskega superpokala. V velikem finalu v Riadu so državni prvaki iz prejšnje sezone z 2:0 premagali pokalne zmagovalce iz Bologne.

Neapeljčani so prvi polčas odigrali bolje in v 39. minuti zasluženo prešli v vodstvo, potem ko je s slabih 20 metrov natančno meril brazilski as David Neres. Isti igralec je v 57. minuti podvojil prednost, ko je prestregel podajo vratarja Bologne Federica Ravaglie, na koncu pa žogo z desne strani spodkopal in jo poslal v mrežo.

Napoli je pred tem v polfinalu z enakim izidom izločil Milan, Bologna pa je po enajstmetrovkah strla odpor Interja.

Neapeljčani so v svojem šestem nastopu v zaključnem dvoboju prišli do tretje superpokalne lovorike, Bologna je še nima.