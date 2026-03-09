V finalu kar 23 rdečih kartonov, vključen tudi Hulk (VIDEO)

Finale tekmovanja Campeonato Minero med Atleticom Mineiro in Cruzeirom je postregel s frenetičnim zaključkom, kot ga lahko skuha samo brazilski nogomet. Cruzeiro je povedel v 60. minuti in vodstvo obdržal vse do konca obračuna, ko se je začel prepir, ki je trajal še po koncu tekme.

V izdihljajih tekme se je vratar Atletica Everson namreč nič kaj prijazno zaletel v napadalca nasprotne ekipe Christiana. Igralci Cruzeira so Eversona hitro obkrožili in ga potisnili v gol, s čimer so dali povod pretepu, v katerem je rdeči karton prejelo kar 23 igralcev. V manj kot eni minuti so bili na igrišču trenerji, rezervni igralci in varnostniki.

»Še nikoli nisem doživel česa podobnega,« je komentiral izkušeni Hulk, ki med prepirom ni štedil z udarci in žaljivkami. »To je neprimeren dogodek, ki meče slabo luč na nogomet po celem svetu. Dolžni smo poskrbeti, da se kaj tako ne bo ponovilo,« je misli o dogodku strnil Brazilec.