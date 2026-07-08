Brazilski osmoljenec svetovnega prvenstva v nogometu Bruno Guimarães je tri dni po izpadu Brazilije proti Norveški v osmini finala prvič javno spregovoril o zapravljeni enajstmetrovki. V daljšem zapisu na družbenih omrežjih je prevzel odgovornost za neuspeh, priznal, da preživlja najtežje obdobje v športni karieri, in razkril, kaj mu je po bolečem porazu vrnilo upanje.

»To sporočilo sem napisal in izbrisal že neštetokrat,« je uvodoma zapisal 28-letni vezist Newcastla. »Ob zmagah sem bil vedno pripravljen stopiti pred javnost, zato je prav, da to storim tudi po porazu. Ne želim se skrivati. Nogomet mi je dal vse, kar imam, hkrati pa mi je pri 28 letih prizadejal največjo bolečino v življenju. Zgrešiti enajstmetrovko in izpasti že v osmini finala je izjemno težko. Boli, zelo boli, vendar je to še ena ovira, ki jo bom moral premagati,« je bil iskriv nogometaš, ki je kot najbolj ganljiv del opisal vrnitev domov.

»Po najbolj žalostnem dnevu v svojem življenju sem se zbudil doma, otroka pa sta me najprej vprašala: 'Oči, pojdiva igrat nogomet?' Takrat sem spoznal, da bo nogomet vedno moja največja ljubezen, ne glede na dobre ali slabe dni.«

Brazilec je poudaril, da prevzema odgovornost, kot jo je vedno in tudi tokrat ne bo nič drugače. Zapis pa je zaključil z vedrejšim sporočilom.

»Sanje še niso končane. Še vedno živijo v mojem srcu in v srcih milijonov Brazilcev. Zdaj je čas za razmislek, da si ob družini povrnem moči in se vrnem še močnejši,« je zaključi zvezni igralec Newcastla.