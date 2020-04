Brazilski zvezdnik se je v središču pozornosti tokrat znašel po materini zaslugi

»Očim« je šest let mlajši od njega

Lepotice (na fotografiji fotomodel Izabel Goulart) se kar lepijo nanj. FOTO: Reuters

Vedno poškodovan ob enakem času

Neymar je avgusta '17 prestopil k PSG za 222 milijonov evrov.

Za pariški klub je doslej odigral 80 tekem in dosegel 69 golov.

Njegova letna plača naj bi znašala 37 milijonov evrov.

Ljubljana – Nogometno javnost deli kot le malokdo – z mojstrskimi preigravanji in (evro)goli jemlje sapo številnim navijačem, po drugi strani pa jezi svoje nasprotnike, ker (pre)pogosto odigra prekršek, pri čemer na tleh nemalokrat že pretirava v zvijanju od »bolečin«. Govor je seveda oBrazilski superzvezdnik, ki si sem ter tja privošči kakšen incident tudi zunaj igrišč, se je v minulih dneh znova znašel v središču pozornosti. A tokrat ne po svoji zaslugi, temveč materini.(rojena leta 1967) je namreč na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, kako se zaljubljeno stiska kNjena objava zagotovo ne bi tako odmevala, če ne bi njen najnovejši srčni izvoljenec štel šele 22 let. To pomeni, da je Tiago celih trideset let mlajši od Nadine in šest let od Neymarja. Vendar pa to še ni vse: po poročanju brazilskih medijev je imel Ramos, ki si kruh služi kot fotomodel, ljubezenske zveze tudi z moškimi, med drugimi tudi z Neymarjevim zasebnim kuharjem.Toda napadalec kluba Paris Saint-Germain, za katerega je doslej odigral 80 tekem ter dosegel kar 69 golov in 39 podaj, s svojim (novim) »očimom« nima težav. »Mama, bodi srečna, ljubim te,« je zapisal pod fotografijo svežih zaljubljencev. Tudi, torej oče 28-letnega nogometnega zvezdnika, ki se je z Nadine razšel po več kot 25 letih zakonskega življenja, svojo bivšo ženo podpira v novi ljubezni, saj ji je poslal aplavz.Kdor je pričakoval družinsko dramo, se je torej uštel. Kakor vse kaže, jih je to le še dodatno povezalo. A že tako ali tako ni skrivnost, kako pomembna je zanje družina. Neymar se, denimo, odlično razume tudi s štiri leta mlajšo sestro Raffaelo, za katero pravi, da je njegova najboljša prijateljica. Drug drugemu sta posvetila celo tetovaži: nogometašev zgornji del desne roke krasi njen portret, Raffaela, ki ima na instagramu kar pet milijonov sledilcev, pa si je dala vtetovirati bratove oči.Zanimivo, da je bil Neymar med letoma 2015 in 2019 skoraj vedno poškodovan ali kaznovan ob enakem času – ob koncu zime. Zlobni jeziki menijo, da to nikakor ni naključje. Ravno nasprotno; prepričani so celo, da si je – kot so zapisali v švicarskem časniku Blick – namenoma takrat priskrbel »bolniško«, da je lahko svojo sestro za rojstni dan obiskal v domovini.Neymarjev največji ponos pa je sin, ki ga ima s. Toda njuna ljubezen ni trajala dolgo – narazen sta šla še kot najstnika, še pred sinovim rojstvom, ko je imel on 19, ona pa 17 let. Vendar pa sta – tudi zavoljo otroka – ohranila dober medsebojni odnos in si kot starša delita skrbništvo nad danes osemletnim Davidom Lucco.Zelo pomembno vlogo v zvezdnikovem življenju kajpak igra tudi oče, ki je v veliki meri odgovoren za Neymarjeve prestope. Na koncu koncev je pred dobrimi tremi leti sprožil sinovo selitev iz Barcelone k pariškemu PSG za rekordnih 222 milijonov evrov. »Oče mi že vse od otroštva stoji ob strani. Skrbi za mojo družino in moje finance,« je očetu hvaležen 28-letni Brazilec, ki naj bi se po pisanju različnih medijev prej ali slej vrnil v Barcelono. To si navsezadnje želi tudi sam, za uresničitev te želje pa naj bi bil pripravljen sprejeti celo 13 milijonov nižjo letno plačo, kot jo ima zdaj pri PSG (37 milijonov €).