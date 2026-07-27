Brečko odgovarja Olimpiji: Ne zanima jih napredek, z njimi ne bo šlo

Od klopi Olimpije Mišo Brečko ni odšel brez besed, na stališče športnega direktorja Necata Aygüna, najbolj zaslužnega za Brečkovo slovo, se je nekdanji reprezentant odzval ostro in kritiziral vodstvo. Dejal je, da Adam Delius, Igor Barišić in novi športni direktor ne delajo v dobro Olimpije.

»Nismo odigrali popolnih tekem. Tudi sreča ni bila na naši strani. Nogomet se na koncu odloča z goli. Verjamem, da bi se rezultatska slika zelo hitro obrnila. Dve tekmi sta preprosto premalo, da bi lahko kdorkoli realno ocenil delo strokovnega štaba. Zato težko govorim o resni priložnosti,« je dejal Brečko.

Dodal je, da je že prej slutil, da dolgoročno sodelovanje z nekaterimi ljudmi v vodstvu ne bo mogoče. »Ni videti, da jih zanima napredek, ne v mladinski šoli ne v organizaciji kluba. Opozoril sem na stvari, ki niso dobre in bi jih bilo treba spremeniti. Morda to komu ni bilo všeč, res pa je tudi, da neke prisotnosti vodstva ni, niti v medijih niti v operativnem delu kluba. Hitro sem vedel, da z nekaterimi v vodstvu dolgoročno sodelovanje preprosto ne bo mogoče.«

Kljub razočaranju je poudaril, da bi se zaradi ljudi, ki v klubu delajo s srcem, igralcev in imena Olimpije za prihod v Stožice odločil še enkrat. Klubu je ob slovesu zaželel veliko sreče v nadaljevanju sezone.