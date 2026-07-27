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Nogomet

Brečko odgovarja Olimpiji: Ne zanima jih napredek, z njimi ne bo šlo

Zdaj že nekdanji trener Olimpije Mišo Brečko je mnenja, da ni dobil prave priložnosti za dokazovanje.
Mišo Brečko ni skrival razočaranja nad vodstvom Olimpije. Foto Leon Vidic
Galerija
Mišo Brečko ni skrival razočaranja nad vodstvom Olimpije. Foto Leon Vidic
N. Gr.
27. 7. 2026 | 18:17
27. 7. 2026 | 18:23
1:59
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Od klopi Olimpije Mišo Brečko ni odšel brez besed, na stališče športnega direktorja Necata Aygüna, najbolj zaslužnega za Brečkovo slovo, se je nekdanji reprezentant odzval ostro in kritiziral vodstvo. Dejal je, da Adam Delius, Igor Barišić in novi športni direktor ne delajo v dobro Olimpije.

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Kaj počnejo pri Olimpiji? Brečko po dveh tekmah dobil nogo

»Nismo odigrali popolnih tekem. Tudi sreča ni bila na naši strani. Nogomet se na koncu odloča z goli. Verjamem, da bi se rezultatska slika zelo hitro obrnila. Dve tekmi sta preprosto premalo, da bi lahko kdorkoli realno ocenil delo strokovnega štaba. Zato težko govorim o resni priložnosti,« je dejal Brečko.

Dodal je, da je že prej slutil, da dolgoročno sodelovanje z nekaterimi ljudmi v vodstvu ne bo mogoče. »Ni videti, da jih zanima napredek, ne v mladinski šoli ne v organizaciji kluba. Opozoril sem na stvari, ki niso dobre in bi jih bilo treba spremeniti. Morda to komu ni bilo všeč, res pa je tudi, da neke prisotnosti vodstva ni, niti v medijih niti v operativnem delu kluba. Hitro sem vedel, da z nekaterimi v vodstvu dolgoročno sodelovanje preprosto ne bo mogoče.«

Kljub razočaranju je poudaril, da bi se zaradi ljudi, ki v klubu delajo s srcem, igralcev in imena Olimpije za prihod v Stožice odločil še enkrat. Klubu je ob slovesu zaželel veliko sreče v nadaljevanju sezone.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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