Brekalo, Zajc, Šporar, ... Kdo bo prišel na Brdo?

Šest točk v septembrskem kvalifikacijskem oknu je Slovenijo izstrelilo na prvo mesto kvalifikacijske skupine H, a težji del naloge za varovance Matjaža Keka še prihaja. Na vrhu bo treba tudi obstati, pri tem pa bo ključna tekma s Finsko v Stožicah, ki bodo znova razprodane. Selektor pri seznamu reprezentantov pričakovano ni odkrival tople vode, a bi končni spisek lahko izgledal precej drugače, številni nosilci igre se namreč spopadajo s poškodbami.

Reprezentančne tekme na sredi klubske sezone vedno s seboj nosijo kup izzivov. V preteklosti smo večkrat zaskrbljeno pogledovali na učinek slovenskih nogometnih legionarjev, ki so v klubih igrali obrobne vloge, a tokrat je drugače. Večina Kekovih udarnih adutov je med nosilci igre tudi v klubskih sredinah, posledično jih zdelujejo utrujenost in manjše poškdobe. A Kek ostaja optimist. »Sklepne štiri tekme v skupini so pred nami, vsaka reprezentanca imajo svojo računici, prav tako kot mi. Potrebujemo točke, naši cilji in želje so znani, že prvi nasprotnik pa je takšen, da si ne smemo dovoliti, da bi razmišljali o čem drugem kot o tekmi s Finsko v Stožicah.«

