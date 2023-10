Brez belega dima iz Stožic, Olimpija še nima trenerja

Nogometaši ljubljanske Olimpije še nimajo novega trenerja. Naslednika Portugalca Joaa Henriquesa bodo, kot so v taboru državnih prvakov pojasnili na današnji novinarski konferenci, razkrili najpozneje do petka.

Henriques in Olimpija sta se razšla konec prejšnjega tedna. Portugalski strateg, ki je vodenje kluba prevzel pred začetkom sezone 2023/24, je sicer na 21 uradnih tekmah zbral devet zmag, štiri remije in osem porazov. Olimpija pa je pod njegovim vodstvom dosegla zgodovinski uspeh s prebojem v konferenčno ligo.

A po rezultatski krizi v zadnjem obdobju, ko so zeleno-beli izgubili obe dosedanji tekmi skupinskega dela konferenčne lige in igrali neodločeno z Radomljami v domačem prvenstvu, kjer imajo šest točk zaostanka za Celjani, so se v klubu odločili za predčasen konec sodelovanja.

Športni direktor Olimpije Goran Boromisa ni dal imena novega trenerja. FOTO: NK Olimpija

Za danes so v ljubljanskem klubu sklicali novinarsko konferenco, a na njej še niso razkrili podatka, ki nogometno javnost najbolj zanima. »Po analizi smo napravili ta korak, tudi zato, da gremo v drugo smer. Mislimo, da je to pravi korak, hvala Joau za vse, kar je naredil. Novega trenerja danes še ne moremo potrditi, ga bomo pa dobili najpozneje do petka. Imamo dva ali tri kandidate. Ne izključujemo možnosti, da bi dali priložnost kakšnemu mlademu strategu iz naše akademije,« je na konferenci pojasnil direktor kluba Igor Barišić.

Dodal je, da ne bodo ponavljali napak iz preteklosti in se spuščali v tvegane in finančno vprašljive trenerske projekte.

Kot je dodal športni direktor Goran Boromisa, pa naj bi po načrtih novi trener prvi trening vodil že v četrtek, v petek pa ga bodo nato uradno predstavili. Za zdaj člansko ekipo začasno vodi Boštjan Miklič, ki sicer v klubu skrbi za mladinski pogon.

Kot je povedal Barišić, so se pogovarjali tudi z nemškima kandidatoma, Miroslavom Klosejem in Felixom Magathom, ki je sosed predsednika kluba Adama Deliusa.

Boromisa pa je bil na kavi z bivšim Olimpijinim trenerjem Igorjem Biščanom, vendar moćžnosti za vrnitev Hrvata so majhne.