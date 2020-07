Brez gledalcev tudi v ligi prvakov

Ljubljana – Vse tekme na sklepnem turnirju lige prvakov, ki bo med 12. in 23. avgustom v Lizboni, bodo minile brez navzočih gledalcev. Isti ukrepi bodo veljali tudi za vse štiri dvoboje osmine finala lige prvakov ter vse tekme evropske lige in ženske lige prvakinj.



»Člani izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (UEFA) so glede na trenutne razmere sprejeli odločitev, da bodo vse nadaljnje tekme pod okriljem Uefe odigrali za zaprtimi vrati. Uefa vseskozi spremlja razmere in bo pravočasno predlagala popolno ali delno odpravo te odločitve,« so v izjavi za javnost zapisali pri Uefi, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Uefa je odločitev sprejela dan pred današnjim žrebom četrtfinalnih parov v Nyonu.



Žreb parov v ligi prvakov se bo jutri začel ob 12. uri, v evropski ligi pa ob 13. uri. V četrtfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu so se že uvrstili Atalanta (Josip Iličić), Atletico Madrid (Jan Oblak), Leipzig (Kevin Kampl) in PSG. Za štiri prosta mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (v Madridu so zmagali Angeži z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (v Franciji je bilo 1:1) ter Napoli in Barcelona (v Neaplju je bilo 1:1).



Štiri neodigrane tekme lige prvakov bodo na sporedu 7. in 8. avgusta, Juventus, Bayern, Manchester City in Barcelona jih bodo lahko priredili na svojih štadionih.