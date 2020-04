Brez konca sezone, brez več kot milijarde evrov

Ljubljana

V atraktivnih tekmah v premier league se trdih bojev ne izognejo niti trenerji, med njimi že več kot desetletje ena od najmočnejših blagovnih znamk Portugalec Jose Mourinho (levo). FOTO: AFP

- Premier league lahko izgubi več kot milijardo evrov, če ne bodo končali sezone, ki je prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa, je navedel prvi mož najvišjega angleškega nogometnega prvenstva. To je zapisal v pismu, predsedniku britanskega parlamentarnega odbora za digitalizacijo, kulturo, medije in šport.V njem je izpostavil, da bi v primeru, če lige ne bi končali, Anglija izgubila »klube in ligo«, saj so izzivi, s katerimi se soočajo, »zunaj vsake možne domišljije«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Že pred tem je predsednik Angleške nogometne zveze (FA)posvaril, da lahko mnoga angleška mesta »za vedno izgubijo klube, ki so v njihovih srcih«.Masters je v pismu Knightu branil tudi odločitev nekaterih prvoligašev, ki so izkoristili vladne krizne programe za izplačila plač za svoje zaposlene, ki so jim sicer grozile odpovedi.Med njimi so bili Tottenham Hotspur, Norwich City in Newcastle United, črpanje sredstev pa je najavil tudi Liverpool, a je bil zaradi ostrih kritik, tudi svojih navijačev, nato primoram od namere odstopiti.