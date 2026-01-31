Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

Nogometaši Arsenala so na poraz proti Manchester Unitedu (2:3) prejšnji teden v 24. krogu angleškega prvenstva odgovorili z visoko zmago v Leedsu s 4:0 (Martin Zubimendi, Karl Darlow avt., Viktor Gyökeres, Gabriel Jesus). Za gostitelje slovenski reprezentant Jaka Bijol ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Leeds je v tej sezoni izgubil še drugič proti Arsenalu, a z manjšo razliko v golih. Avgusta je bilo vodilno moštvo PL, ki proti Leedsu ni izgubilo že 16 tekem, zadnjih osem pa je zmagalo, boljše s 5:0. Londončani so se tako hitro pobrali po zaušnici rdečih vragov, ki se bodo jutri znova pomerili z londonskimi tekmeci, toda tokrat bodo na Old Traffordu (15.00) gostili Fulham.

Manchester United bo tretjič vodil v. d. trenerja Michael Carrick, ki se je po dveh zmagah v derbijih proti vodilnima moštvom (pred Arsenalom je padel še Manchester City, 0:2) utrdil v enega od glavnih favoritov za stalno vlogo trenerja. Pri nekdanjemu zvezdniku ManUtd in angleškemu reprezentantu je slovenski zvezdnik Benjamin Šeško postal rezervist, pred njim ima prednost z osmimi goli najboljši strelec v tej sezoni Bryan Mbeumo.