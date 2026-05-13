Brez milosti po izgredih: 400.000 € in 4 tekme brez gledalcev

Po neredih na sobotnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, nenehni uporabi pirotehnike na tribunah, zlasti na južni, kjer se v Ljudskem vrtu nahajajo domače Viole, ter metanja predmetov in bakel na igrišče je bila tekma predčasno končana.

Iz obeh klubov kot Nogometne zveze Slovenije so se oglasili s sporočili za javnost, oglasili so se tudi posamezniki, med njimi tudi mariborski župan Saša Arsenović. Kazen bo verjetno visoka, zanimivo pa jo bo primerjati s tisto v Pragi, kjer so privrženci Slavie v mestnem derbiju s Sparto uprizorili še hujše izgrede, vdrli na igrišče, z baklami najprej napadli tekmečeve igralce, nato pa še privržence gostujočega moštva in na njihovo tribuno z igrišča metali pirotehniko.

Sledila je najvišja kazen v zgodovini češkega nogometa – 10 milijonov kron (400.000 evrov) ter štiri domače tekme brez navzočnosti gledalcev. Brez kazni pa je niso odnesli niti pri mestnem tekmecu: zaradi uporabe pirotehnike med navijači tega kluba kot tudi njihovega uničevanja sanitarij na štadionu bo Sparta morala na račun nogometne zveze nakazati 600.000 kron (24.700 evrov).