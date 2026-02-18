Brez naključij, vojska bo varovala navijače pred mamilarskimi droni

Mehiška vojska se pripravlja na morebitne napade z droni na stadione, ki bodo letos poleti gostili tekme nogometnega svetovnega prvenstva. Mehika skupaj s Kanado in ZDA gosti nogometno SP, ki bo med 11. junijem in 19. julijem. V torek je mehiška vojska v Ciudad de Mexicu pokazala opremo za preprečevanje napadov z droni, ki jo bo uporabila za zaščito stadionov v državi.

Preventivna taktika je odgovor na vse večjo uporabo na spletu kupljenih dronov. Te uporabljajo mamilarski karteli za napade na tekmece in civiliste v regijah, ki jih pesti organiziran kriminal.

Znameniti stadion Azteca v Mexico Cityju bo varovala tudi vojska v času svetovnega prvenstva v nogometu. FOTO: Alfredo Estrella/AFP

Ta območja so sicer oddaljena od treh mehiških prizorišč SP. Ciudad de Mexico je v osrčju države, Guadalajara na zahodu, Monterrey pa na severu. Ta mesta bodo gostila 13 od skupno 104 tekem na mundialu.

»Preventiva bo osredotočena na stadione in območja, kjer bodo množice ljudi, tudi navijaške cone,« je dejal Jose Alfredo Lara, inženir komunikacij in elektronike v mehiški vojski. Poudaril je, da je uporaba dronov v organiziranem kriminalu zrasla v zadnjih petih letih, kar je vojsko vodilo k ukrepanju proti tovrstnim grožnjam.

Karteli Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion in Familia Michoacana imajo vsi drone v svojih orožarnah. Oktobra lani so v Mehiki zabeležili napad na prostore državnega tožilstva v obmejnem mestu Tijuana, ko so z droni odvrgli eksplozivna sredstva.