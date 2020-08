Brez novega koronavirusa v Domžalah

Domžale - Iz domžalskega nogometnega tabora prihajajo spodbudne novice. Po današnjem testiranju za Covid-19 je jasno, da ni novih pozitivnih primerov, zato bodo jutri sklenili obvezno sedemdnevno karanteno ter jo tako spremenili v gibanje, ki bo omejeno na trening in bivalno površino.



Ob tem je kapetan moštva Senijad Ibričić dejal: »Zadnji skupni trening pred odhodom v karanteno smo opravili pred natanko sedmimi dnevi, zato se povratka v trenažni proces seveda zelo veselimo. Vseskozi smo trenirali po individualnem programu, tako kot smo to počeli že v marcu, aprilu in maju, toda občutek ni isti. V primerjavi z ostalimi prvoligaši smo sedaj malce v zaostanku, vendar glede na to, da bomo s tekmami začeli malce kasneje, imamo tudi mi na voljo dovolj časa za pripravo.«

Iz NZS pa so prestavili tudi tekmo Domžal z Mariborom, tako da bodo rumeno-modri prvi ligaški dvoboj sezone v 3. kolu proti državnim prvakom iz Celja.