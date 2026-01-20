Brez presenečenja: Boštjan Cesar novi selektor

Presenečenja ni bilo, napovedi so se uresničile: novi selektor slovenske nogometne reprezentance in tako naslednik Matjaža Keka je postal Boštjan Cesar. Tako pri krovni nogometni organizaciji pri nas ohranjajo pot domačih strokovnjakov na reprezentančni klopi, prav vsi doslej od samostojnosti naprej prihajajo iz slovenskega nogometnega prostora. Odstopanja od prvih napovedih Radenka Mijatovića, predsednika NZS, ki je že kmalu po zadnji Kekovi tekmi na slovenski klopi, novembra lani v Stockholmu s Švedsko (1:1), napovedal prihod domačega strokovnjaka.

Pravzaprav pa Cesar ne prihaja v novo okolje, pozna ga zelo dobro, saj je dolgo deloval v strokovnem štabu, ob odsotnosti prejšnjega selektorja petkrat uspešno vodil izbrano vrsto, saj ta takrat na teh tekmah ni doživela poraza. Bilo pa je opazna slaba volja Matjaža Keka, ko se je Cesar odločil za odhod iz reprezentance, se lotil izziva z Mariborom, a premika pri klubu, ki zlepa ne more doseči ravni nekdanje slave, ni uresničil.