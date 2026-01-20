  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Brez presenečenja: Boštjan Cesar novi selektor

    Slovenska reprezentanca spet z domačim strokovnjakom, in sicer s članom nekdanjega Kekovega štaba.
    Pred poldrugim letom je bil Boštjan Cesar med treningom na EP kot član strokovnega štaba, zdaj je novi slovenski selektor. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Pred poldrugim letom je bil Boštjan Cesar med treningom na EP kot član strokovnega štaba, zdaj je novi slovenski selektor. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Siniša Uroševič
    20. 1. 2026 | 19:14
    A+A-

    Presenečenja ni bilo, napovedi so se uresničile: novi selektor slovenske nogometne reprezentance in tako naslednik Matjaža Keka je postal Boštjan Cesar. Tako pri krovni nogometni organizaciji pri nas ohranjajo pot domačih strokovnjakov na reprezentančni klopi, prav vsi doslej od samostojnosti naprej prihajajo iz slovenskega nogometnega prostora. Odstopanja od prvih napovedih Radenka Mijatovića, predsednika NZS, ki je že kmalu po zadnji Kekovi tekmi na slovenski klopi, novembra lani v Stockholmu s Švedsko (1:1), napovedal prihod domačega strokovnjaka.

    Pravzaprav pa Cesar ne prihaja v novo okolje, pozna ga zelo dobro, saj je dolgo deloval v strokovnem štabu, ob odsotnosti prejšnjega selektorja petkrat uspešno vodil izbrano vrsto, saj ta takrat na teh tekmah ni doživela poraza. Bilo pa je opazna slaba volja Matjaža Keka, ko se je Cesar odločil za odhod iz reprezentance, se lotil izziva z Mariborom, a premika pri klubu, ki zlepa ne more doseči ravni nekdanje slave, ni uresničil.

    Šport  |  Nogomet
    Novo obdobje

    Slovenski nogometaši imajo končno novega selektorja

    Nogometna zveza Slovenije je na mesto selektorja članske reprezentance imenovala nekdanjega pomočnika Matjaža Keka Boštjana Cesarja.
    20. 1. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Boštjan Cesar bo v začetku tedna postal slovenski selektor

    Boštjan Cesar bo v začetku prihodnjega tedna postal slovenski selektor, čaka le še potrditev izvršnega odbora NZS.
    15. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Matjaž Kek

    Kek potrdil, kdo bo nasledil Cesarja in Kopasića: Pogodbi podpisani

    V posebnem pogovoru za Delo slovenski nogometni selektor Matjaž Kek o Benjaminu Šešku, naših klubih ter odštevanju do zahtevnega reprezentančnega septembra.
    Siniša Uroševič 15. 8. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Boštjan CesarMatjaž KekSlovenska nogometna reprezentancaNZSRadenko Mijatović

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateške odločitve

    Slovenija pod diplomatskim pritiskom ZDA in Izraela

    Vlada Roberta Goloba je precej bolj naklonjena pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu kot Trumpovemu odboru za mir.
    Uroš Esih 20. 1. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Brez presenečenja: Boštjan Cesar novi selektor

    Slovenska reprezentanca spet z domačim strokovnjakom, in sicer s članom nekdanjega Kekovega štaba.
    Siniša Uroševič 20. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

