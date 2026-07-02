Brez presenečenja, Španci v klubu 16

Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3:0 (1:0) premagala Avstrijo. S tem je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovni prvak, uspešno preskočila prvi izločilni dvoboj SP.

Po pričakovanju so bili Španci precej boljši tekmec. Prevladovali so na sredini igrišča, pripravili so si tudi več priložnosti. Po strelu Lamina Yamala v prvem resnem napadu, ki ga je avstrijski vratar Alexander Schlager z lahkoto ubranil, so gledalci pričakovali uvodno ofenzivo španske ekipe, a so jo naši severni sosedi umirili, tako da pravih priložnost dolgo ni bilo.

V 29. minuti je Marc Cucurella dosegel zadetek, a je bil pred tem nepravilno oviral avstrijski vratar, tako da sodnik gola ni priznal. V 33. minuti je Mikel Oyarzabal lepo streljal, a je Schleger od bil žogo v kot. Tri minute pozneje pa je bil natančnejši, končal je lepo akcijo celotnega napada in izkoristil podajo Cucurelle.

Povsem ob koncu polčasa je Alex Baena mojstrsko izvedel prosti strel, zadel le prečko, po odbiti žogi pa se je v nadaljevanju akcije fantastična priložnost ponudila Yamalu, a ni znal premagati Schlagerja.

Eden osrednjih avstrijskih adutov Konrad Laimer se je trudil po najboljših močeh, senzacije pa ni bilo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Avstrijci se sicer v prvem delu niso samo branili, igrali so pogumno, prišli do nekaj polpriložnosti, vendar je manjkal zaključni strel. Podobno je bilo tudi v drugem delu, ko so bili še najbližje po poskusu Saše Kalajdžića, žoga je po njegovem strelu z glavo zletela čez vrata

Se pa razmerje moči v drugem delu ni spremenilo. Španci so bili nevarnejši, vodstvo so povišali v 66. minuti, ko so spet dobro kombinirali, Baena je z leve strani poslal žogo v sredino, točno na glavra Porra, ki jo je zabil v mrežo. Yamal bi v 85. minuti dosegel tretji gol za svojo ekipo, toda mladi španski zvezdnik ni bil pri strelu, tokrat mu je na golovi črti veselje preprečil David Alaba, ki je njegov strel blokiral.

Kar ni uspelo zvezdniku Barcelone, je uspelo Oyarzabalu. Dosegel je končni izid, veliko zaslug za gol pa je imel tudi tokrat podajalec Cucurella.

V osmini finala se bodo merili z boljšim tekme med Portugalsko in Hrvaško.