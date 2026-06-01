Brez revežev v lepšo nogometno prihodnost

Z vrnitvijo v 1. SNL po letu dni premora je lendavska Nafta zaokrožila ligaško sezono 2025/26 in po zmagovalcu 2. SNL Brinju dopolnila drugoligaški uspeh. Najbolj si je oddahnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, 18. julija, ko bo prvo dejanje sezone 2026/27, med deseterico klubov na papirju ne bo »bolnika«, kot so bile Domžale.

Izpadlo je Primorje, ena od potencialno finančno vprašljivih sredin, s čimer je nekoč ena od najuspešnejših nogometnih regij znova padla v »kameno dobo«. Nenavadno, v obdobju, ko je imela na položaju najvplivnejšega Slovenca, ki se je rad kazal in smejal na največjih nogometnih spektaklih v tujini ter se lahko na lastne oči prepričal o tem, kako močno povezovalen in vpliven je nogomet, navkljub različnim ideologijam, je doma (na Goriškem) šlo vse »k vragu«.