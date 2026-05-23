Brez Šeška ne bi šlo, Bruno Fernandes igralec sezone v premier league

Soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Bruno Fernandes je bil izbran za najboljšega nogometaša angleške premier league v sezoni 2025/26. Klub z Old Trafforda je osvojil tretje mesto v prvenstvu, Fernandes pa je v letošnji sezoni izenačil rekord lige po številu podaj.

Z 20 podajami za gol si Fernandes prvo mesto na večni lestvici deli z nekdanjim napadalcem Arsenala Thierryjem Henryjem in nekdanjim zvezdnikom mestnega tekmeca Manchester Cityja Kevinom De Bruyneom.

Rekord bi Fernandes lahko presegel v nedeljo, ko se bo United v zadnjem prvenstvenem krogu pomeril z Brightonom. Morda bo izboljšal tudi svoj strelski izkupiček, doslej je dosegel osem golov.

Za naziv najboljšega so se potegovali tudi Arsenalova trojka Gabriel, David Raya in Declan Rice, nogometaša Manchester Cityja Erling Haaland in Antoine Semenyo, član Nottingham Forresta Morgan Gibbs-White ter Brentfordov Igor Thiago.

Na koncu je bila odločilna Portugalčeva kreativnost. Fernandes je v sezoni svojim soigralcem pripravil 132 priložnosti za dosego gola. Močno je odstopal od konkurence, saj se je na drugo meso z 89 podajami uvrstil Liverpoolov Dominik Szoboszlai.