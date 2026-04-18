Brez velike točke ostale v 92. minuti

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 odigrala četrto tekmo. Potem ko so v torek v Lillestrømu proti Norveški izgubile z 0:5, so izbranke Saše Kolmana danes na Ptuju proti istemu tekmecu klonile z 2:3 (1:1).

Še vedno oslabljena Slovenija – po že pred tem odsotnimi devetimi igralkami je zaradi poškodbe odpadla še Lana Golob – je po visokem torkovem porazu na Norveškem tokrat pokazala boljši obraz, bila večji del enakovreden tekmec, a v sodniškem dodatku ostala brez točke.

Slovenke, ki so pred tem premagale Avstrijo in izgubile proti Nemčiji, bodo zadnji tekmi igrale 5. junija v gosteh pri Avstriji in 9. junija doma proti Nemčiji.

Slovenija, 38. na svetovni lestvici, je začela dobro, sprva so sicer Norvežanke prišle do nekaj strelov, toda v 14. minuti je Nina Kajzba po kotu zadela vratnico norveškega gola. Slovenke so nadaljevale dobro igro, imele nekaj obetavnih akcij, toda v 36. minuti so do zadetka prišle Skandinavke.

Ada Hegerber je z nekaj sreče prišla do žoge pred vrati Slovenije in brez težav dosegla svoj 55. zadetek na stoti tekmi za izbrano vrsto. Toda gostiteljice so se vrnile v igro, v 43. minuti je Mateja Zver s prostega strela poslala visoko žogo proti vratom, Cecilie Fiskerstrand jo je skušala ujeti, a jo spustila za golovo črto. Tudi zanjo je bil to 55. zadetek v reprezentančnem dresu.

Tudi v uvodu drugega dela so se Slovenke dobro kosale z Norvežankami, vendar se v 66. minuti znova znašle v zaostanku. Spet so imele Slovenke nekaj smole z odboji žoge, ki je na koncu po podaji Hegerberg končala pri Synne Jensen, ta pa je iz bližine zadela za 2:1.

Že v 69. minuti pa je imela domača vrsta na voljo enajstmetrovko, ki jo je priigrala Zara Kramžar, z bele pike pa je bila zanesljiva Zver in izid poravnala. Ko je kazalo, da bodo Slovenke proti Norvežankam osvojile veliko točko, pa so slednje zadele še tretjič. Iz bližine je bila po prostem strelu uspešna Sine Gaupset za novo zmago 12. ekipe z lestvice Mednarodne nogometne zveze in nekdaj že evropskih (1987, 1993), svetovnih (1995) in olimpijskih prvakinj (2000).

»Na koncu me boli srce, ker iz te tekme nismo iztržili nekaj več. Mislim, da smo si to zaslužili. Manjkalo nam je 10 punc, pa smo vseeno uprizorili takšno predstavo. To je bil še en dokaz, da ta država, ta reprezentanca premore dobre igralke. Kljub vsem težavam smo danes odigrali na takšni ravni proti svetovni velesili. Danes smo lahko vsi zelo ponosni na naša dekleta. Mislil sem, da me po dveh letih in pol, kolikor časa sem selektor, ne morejo več presenetiti. Pa so me znova pozitivno presenetile,« je po tekmi za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kolman.

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.