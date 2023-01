Brez zmagovalca na obračunu vodilnih ekip poljske in slovenske lige

Olimpija, ki ima v 1. SNL pred spomladanskim delom prvenstva 13 točk prednosti pred Koprom, se je v Beleku v dopoldanskih urah pomerila z Rakowom, ki je v minuli sezoni drugič zapored osvojil drugo mesto v poljskem prvenstvu, trenutno pa na vrhu lestvice vodi z devetimi točkami prednosti pred varšavsko Legio in je na dobri poti, da osvoji zgodovinski prvi naslov v t. i. ekstraklasi.

Prvi polčas je pripadel modro-rdečim, ki so v 15. minuti povedli prek Marcina Cebule, po skoraj točno uri igre pa so Poljaki povišali svoj naskok po zaslugi Sebastiana Musiolika. Varovanci ljubljanskega stratega Alberta Riere so nato med 67. in 84. minuto uprizorili popoln preobrat, ki ga je začel Pascal Estrada, enajstmetrovko je nato izkoristil kapetan Timi Max Elšnik, zmago Ljubljančanom pa je po golu Admirja Bristrića (84.) v prvi minuti sodnikovega podaljška preprečil Olivier Sukiennicki.