Brinje po darilu iz Lendave prvič med najboljšimi

V sredo prva tekma dodatnih kvalifikacij za 1. SNL med Primorjem in Nafto. Lendavčani so nespretno izgubili prvo bitko za 1. SNL. Gorica po poti Domžal?
Od poražencev do zmagovalcev, so v slabih dveh tednih napredovali nogometaši Brinja Grosuplje Foto Facebook
Vrhunec 35. nogometnega prvenstva v samostojni Sloveniji ni bil v 1. SNL, pač pa v 2. SNL. V zadnjem 30. krogu je krajšo potegnila dotlej vodilna Nafta, ki je pred domačimi navijači po neodločenem izidu proti Triglavu zapravila neposredno uvrstitev v 1. SNL. Spodrsljaj tekmeca je izkoristilo Brinje, ki je tesno zmagalo v Biljah in po točkah ujelo Nafto, a je bilo zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah (neodločen izid in zmaga) nagrajeno z jackpotom v obliki zgodovinske prve uvrstitve v 1. SNL. Grosupeljčani so postali 47, klub v samostojni Sloveniji s prvoligaško vstopnico.
Ajdovsko Primorje in lendavska Nafta bosta v sredo (27. t. m.) in nedeljo (31. t. m.) razrešila še zadnjo prvoligaško uganko, katero moštvo bo tudi v novi sezoni tekmovalo med najboljšimi klubi v Sloveniji. ...
