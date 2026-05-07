Britanci nad preprodajalce vstopnic

V Veliki Britaniji želijo pred Eurom 2028, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Wales in Irska, zapreti še ena vrata preprodajalcem vstopnic. Ministrstvo za kulturo, medije in šport pripravlja okvir, po katerem bi lahko nepooblaščena preprodaja vstopnic za največje športne dogodke postala kaznivo dejanje.

Od nogometa k širši prepovedi

Cilj je jasen: več vstopnic po uradni ceni in manj prostora za posrednike, ki na velikih turnirjih služijo z napihnjenimi cenami. Kulturna ministricaje pri tem poudarila, da šport ob takih tekmovanjih povezuje državo, vlada pa želi ustvariti sistem, ki bo bolj prijazen do navijačev in hkrati uporaben tudi pri prihodnjih kandidaturah, od ženskega svetovnega prvenstva 2035 do morebitnih olimpijskih iger v 40. letih.

Britanci sicer ne začenjajo iz nič. Nepooblaščena preprodaja vstopnic za določene nogometne tekme je v Angliji in Walesu že dolgo kazniva, aktualna razprava pa meri v širšo in bolj ciljno usmerjeno zaščito največjih prireditev. Vladna razmišljanja so povezana tudi z lansko širšo razpravo o omejevanju sekundarnega trga, v kateri so poudarjali, da profesionalni preprodajalci navijače potiskajo iz primarnega trga in jim nato iste vstopnice prodajajo po bistveno višjih cenah.

V ozadju je torej širša politična misel: če država kandidira za velike športne dogodke, mora obenem pokazati, da zna zaščititi tudi dostopnost vstopnic. Prav zato tema ne zadeva le Eura 2028. V Londonu očitno razmišljajo širše, saj bi nov model uporabili tudi pri drugih velikih tekmovanjih, ki jih država želi pripeljati na Otok.

Ko cene zrastejo, raste tudi pritisk

Razprava prihaja v zelo občutljivem trenutku za nogometne navijače, saj je letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki zaradi visokih cen vstopnic že razburilo navijače po Evropi. Evropske navijaške organizacije so pri evropski komisiji vložile uradno pritožbo proti Fifi in ji očitale, da z monopolom nad prodajo vstopnic navijačem vsiljuje pogoje, ki na normalnem trgu nikakor ne bi bili sprejemljivi. Ko so uradne cene tako visoke, postane vprašanje preprodaje še toliko bolj občutljivo.

