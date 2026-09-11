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Nogomet

Britanski novinarji zaradi Šeška pritisnili na trenerja

Sanjski ognjeni krst Danijela Šturma v ligi prvakov se je sprevrgel v pravo nočno moro.
Benjamin Šeško se je takole veselil svojega gola. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško se je takole veselil svojega gola. FOTO: Lee Smith/Reuters
Miha Šimnovec
11. 9. 2026 | 05:00
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Za slovenska nogometaša Benjamina Šeška in Danijela Šturma se je liga prvakov začela na precej različna načina. Šeško je na Old Traffordu dosegel tretji gol za zmago Manchester Uniteda s 4:0 proti Sabahu, Šturm pa je v Pragi dvakrat zatresel mrežo Lensa, toda Slavia je v dramatičnem zaključku izgubila z 2:3. Za Šeška je bil evropski večer pomemben predvsem zaradi vloge, ki mu jo je namenil trener Michael Carrick. Slovenski reprezentančni napadalec je prvič v tej sezoni začel tekmo v udarni enajsterici in svojo priložnost tudi izkoristil. V 45. minuti ga je z natančno podajo zaposlil Bruno Fernandes, Šeško pa je stekel za hrbet visoko postavljeni obrambi, obšel gostujočega vratarja in mirno poslal žogo v prazna vrata. Britanski časnik Guardian je njegov zadetek opisal kot enega od ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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