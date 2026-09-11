Britanski novinarji zaradi Šeška pritisnili na trenerja

Za slovenska nogometaša Benjamina Šeška in Danijela Šturma se je liga prvakov začela na precej različna načina. Šeško je na Old Traffordu dosegel tretji gol za zmago Manchester Uniteda s 4:0 proti Sabahu, Šturm pa je v Pragi dvakrat zatresel mrežo Lensa, toda Slavia je v dramatičnem zaključku izgubila z 2:3. Za Šeška je bil evropski večer pomemben predvsem zaradi vloge, ki mu jo je namenil trener Michael Carrick. Slovenski reprezentančni napadalec je prvič v tej sezoni začel tekmo v udarni enajsterici in svojo priložnost tudi izkoristil. V 45. minuti ga je z natančno podajo zaposlil Bruno Fernandes, Šeško pa je stekel za hrbet visoko postavljeni obrambi, obšel gostujočega vratarja in mirno poslal žogo v prazna vrata. Britanski časnik Guardian je njegov zadetek opisal kot enega od ...