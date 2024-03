Brodolom zagrebškega Dinama v Solunu, od Slovencev naprej le Miha Zajc

Turški Fenerbahče je z Miho Zajcem na povratni tekmi osmine finala konferenčne lige izgubil proti Unionu St. Gilloisu z 0:1, a se prebil v četrtfinale, potem ko je prvo tekmo dobil s 3:0. Izpadel pa je Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata. V četrtfinalu so še Fiorentina, Paok, Viktoria Plzen, Lille, Aston Villa, Brugge in Olympiakos.

Fenerbahče, pri katerem je Zajc igral od 62. minute, je levji delež posla opravil že v Belgiji, ko je zmagal s 3:0. Tako so si Turki lahko privoščili poraz, ki jim ga je prizadejal zadetek Mathiasa Rasmussena iz 68. minute.

Graški Sturm, pri katerem sta Gorenc Stanković in Horvat igrala do 79. oziroma 67. minute, je gostoval v Lillu in bil pred praktično nemogočo misijo v lovljenju na preobrat po domačem porazu z 0:3. Povratni obračun se je končal z 1:1.

Fiorentina in Maccabi Haifa sta na prvi tekmi poskrbela za kar sedem zadetkov, štiri od teh so dosegli Italijani. Ekipi sta se v Firencah razšli z 1:0, potem ko je Antonin Barak zadel za domače na začetku drugega polčasa, Anan Khalaili pa je v 88. minuti postavil končni izid.

Zagrebški Dinamo je bil po prvi tekmi proti solunskemu Paoku na dobri poti v četrtfinale, saj je doma slavil z 2:0. Toda na povratni tekmi v Grčiji je Paok prevladoval in Hrvatom zabil pet zadetkov, prejel pa le enega. Dva gola za grško zasedbo je prispeval Konstantinos Kulierakis.

Viktoria Plzen in Servette sta se na prvi tekmi razšla z 0:0, tudi tokrat ekipi nista zadeli niti v rednem delu niti v podaljšku. Sledile so enajstmetrovke, igralcem Plzna so bile dovolj tri enajstmetrovke, saj so Švicarji zgrešili kar tri od prvih štirih.

Aston Villa je po 0:0 v Amsterdamu proti Ajaxu tokrat Nizozemce ugnala s 4:0. Mrežo Ajaxa, ki je od 6. minute igral z igralcem manj, so zatresli Ollie Watkins v prvem ter Leon Bailey, Jhon Duran in Moussa Diaby v drugem polčasu.

Brugge je pred domačimi navijači obrnil dvoboj v svoj prid. Molde je prvo tekmo dobil z 2:1, tokrat pa so Belgijci zmagali s 3:0. Andreas Skov Olsen je zadel dvakrat.

V dvoboju Maccabi Tel Aviva in Olympiakosa se je zdelo, da je četrtfinalist odločen že po prvi tekmi, ki so jo Izraelci dobili s 4:1. Toda Grki so v Izraelu pokazali povsem drugačen obraz in redni del dobili prav s 4:1 ter izsilili podaljšek. V tem so dosegli še dva gola. Ayoub El Kaabi je prispeval dva gola za Olympiakos.

Žreb parov za četrtfinale, polfinale in finale bo v petek, četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 29. maja v Atenah.