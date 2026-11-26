Nogometaši Manchester Uniteda so se v ligi prvakov s Sportingom razšli z neodločenim izidom 2:2, v središču pozornosti pa se je znašel portugalski reprezentant Bruno Fernandes, ki je proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel oba zadetka angleškega moštva. Zlasti nenavaden je bil njegov drugi gol, pri katerem je imel nemalo sreče.

Portugalec je le nekaj sekund pred zadetkom poskušal vršiti pritisk na domačega vratarja Kaiqueja Pereiro, pri spremembi smeri pa z levo nogo izruval kos travnate površine. Ko je v nadaljevanju akcije prejel žogo na robu kazenskega prostora, je sprožil na vrata. Na videz nenevaren strel je zaradi neravnine, ki jo je pred tem povzročil sam, spremenil smer, žoga pa je preskočila nemočnega vratarja in končala pod prečko.

Posnetek nenavadnega zadetka je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer so ga številni nogometni navdušenci označili za enega najsrečnejših golov vseh časov.

Fernandes je z njim poskrbel za vodstvo rdečih vragov z 2:1, potem ko je pred tem izenačil z bele točke. Portugalci so si kljub temu zagotovili točko, saj je po napaki vratarja Senneja Lammensa še drugič na tekmi zadel Luis Suárez.