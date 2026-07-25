Fernandes in Šeško bosta sodelovala, znana tudi višina plače

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je sprejel odločitev, da bo ostal na Old Traffordu, kjer si služi kruh tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško. Dogovor o novi pogodbi še ni sklenjen, toda po poročanju britanskega Mirrorja naj bi Portugalec svojo prihodnost pri klubu potrdil še pred koncem meseca.

Enaintridesetletni Fernandes je po koncu nastopa Portugalske na svetovnem prvenstvu na dopustu, prihodnji teden pa naj bi se pridružil pripravam Manchester Uniteda. Njegovi zastopniki in vodstvo kluba medtem nadaljujejo pogovore o novi pogodbi, ki bi vključevala tudi povišanje plače.

Pritegnil ga je tudi Carrick

Fernandesova prihodnost je bila negotova že dalj časa. Že lani poleti je razmišljal o bogati ponudbi iz Savdske Arabije, a se je odločil, da Manchester Unitedu nameni še eno sezono in preveri, ali lahko klub zadovolji njegove ambicije po lovorikah.

Po navedbah Mirrorja je imelo pomembno vlogo pri njegovi odločitvi imenovanje Michaela Carricka za trenerja. United se je pod njegovim vodstvom vrnil v ligo prvakov, klub pa z okrepitvami podpira načrt, da bi se v novi sezoni vmešal tudi v boj za naslov angleškega prvaka.

Benjamin Šeško bo še naprej sodeloval s Portugalcem. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Fernandes vstopa v zadnje leto pogodbe, Manchester United pa ima možnost podaljšanja še za dodatno sezono. Carrick naj bi njegovo zadržanje označil za eno glavnih prioritet pred novo sezono. Nova pogodba bi lahko Portugalca postavila med najbolje plačane igralce kluba. Po poročanju britanskih medijev bi lahko prejemal približno 400.000 funtov na teden.

Fernandes se je Unitedu pridružil leta 2020 iz Sportinga za 47 milijonov funtov. Od takrat je postal eden ključnih igralcev moštva, povezoval zvezno vrsto in napad ter prevzel kapetanski trak. V prejšnji sezoni je bil izbran tudi za najboljšega igralca kluba.