Bundesliga že podira rekorde

Berlin – Sobotni zagon nemškega nogometnega prvenstva je v državi prikoval več kot šest milijonov gledalcev. Televizija Sky je tako postavila rekord gledanosti za tekme bundeslige.



Ob pol štirih popoldne, ko so se začeli prvi dvoboji, tudi med Borussio iz Dortmunda in Schalkejem, je Sky na svojem plačljivem programu zabeležil 3,68 milijona gledalcev. To je več kot dvakrat toliko, kot se jih na običajno nogometno soboto zbere pred malimi zasloni. Temu pa je treba dodati še 2,45 milijona ljudi, ki so si tekmo ogledali na brezplačnem programu.

Tudi protesti navijačev

Na plačljivih programih si je nogomet ogledalo 27,4 odstotka ljudi, na brezplačnem pa 18,2 odstotka tistih, ki so imeli prižgan televizor. V starostni skupini med 14 in 49 let je nogometno dogajanje spremljalo na zaslonu več kot 60 odstotkov ljudi, kar je absolutni rekord za Sky.



Sezona 2019/20 v bundesligi se je kot prva od velikih petih evropskih lig v soboto nadaljevala za zaprtimi vrati, potem ko je bila zaradi pandemije novega koronavirusa dva meseca prekinjena.



Ni pa ponoven zagon prvenstva razveselil vseh, tako so ljudje proti nadaljevanju prvenstva protestirali v Kölnu, kjer bo tamkajšnja ekipa danes gostila Mainz. Protestniki so na transparente zapisali: Naš denar je pomembnejši od vašega zdravja, Bundesliga za vsako ceno in To ni moj FC.