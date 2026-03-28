Budimpešta prva postaja Cesarjeve prenovljene Slovenije

»Rezultat bo vedno v ospredju, čeprav gre za prijateljsko tekmo. Najprej želim resda videti pri fantih pravo energijo, da bomo še bolje vedeli, kako se postaviti v obrambi in v napadu, kako izvajati visok pritisk na njihovo zadnjo vrsto in kako se nizko braniti. Poudarek bo na naši igri z žogo, tako v začetni gradnji igre kot na sredini igrišča,« je slovenski selektor Boštjan Cesar pojasnil, kaj ga bo zanimalo na imenitnem štadionu Puskas Arena, ki premore 67.000 sedežev in bodo na njem igrali tudi letošnji finale Uefine lige prvakov. Mimogrede: tudi štadion Ferencvarosa s 23.000 sedeži je objekt, kakršnega si lahko pri nas le želimo.

Tokratno merjenje moči z Madžarsko in Črno goro ter junijski paket močnih tekem – vključno s Hrvaško v Varaždinu –, to bodo kar pravšnji preizkusi za reprezentanco, ki jo jeseni čaka šest tekem v ligi narodov B z močnimi reprezentancami Škotske, Švice in Severne Makedonije. Kvalifikacije za euro 2028 bodo sledile naslednje leto.