Bundesliga gre naprej

Štadioni v Nemčiji bodo naposled zaživeli, a še vedno brez gledalcev. FOTO: AFP

- »Nemčija se bo odprla«, je zapisal Bild, podobno so se odzvali še drugi največji nemški mediji in tako že napovedali odločitev nemške vlade o zagonu pretežnega dela najpomembnejši institucij. Med njimi tudi šolstva in nemškega nogometnega prvenstva.Na zeleno luč predsednice vlade Angelein zveznih dežel so še posebej čakali klubi prve in druge lige, še bolj pa države, ki sledijo odločitvam in poskušajo posnemati ukrepanja nemških nogometnih funkcionarjev ter politike. Tudi na usodo slovenskega prvenstva bi imela odločitev Nemčije lahko veliko vpliv.Uradne potrditve odločitev nemška vlade sicer še ni dala, toda po odzivu večine največjih medijev ni več neznank o tem, kako se je odločila.Nemški klubi iz vodilnih lig so že opravili testiranja na koronavirus. Od več kot 1700 testiranj med nogometaši, strokovnim osebjem in drugimi ljudmi, ki so vpleteni v organizacijo nogometne tekme, jih je bilo okuženih deset. Med prvoligaškimi igralci dva iz Kölna.Datum nadaljevanja prvenstva sicer še ni znan, a naj bi se obračuni ponovno začeli že 21. maja.