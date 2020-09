Bundesliga vrača gledalce, 5 menjav ostaja

Berlin - Trenerji elitne nemške nogometne lige bodo lahko tudi v sezoni 2020/21 na tekmi izvedli pet menjav, kot so to lahko na obračunih po vnovičnem zagonu lige po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa, je dejal predsednik lige Christian Seifert. Pet zamenjav bodo trenerji izvedli tudi v pokalnih tekmah in v ženski ligi.



Seifert je tudi potrdil, da bodo na nekaterih uvodnih tekmah že prisotni gledalci, Leipzig, ekipa Kevina Kampla, je tako od lokalnih oblasti za tekmo proti Mainzu dobil dovoljenje za 8400, gledalcev, kar je petina zmogljivosti stadiona, Herta pa bo na domači tekmi lahko imela 4000 navijačev.

Bayern najprej s Schalkejem

Tako liga kot nemška zveza sta izjavili, da sta vložili sedemmestno vsoto denarja za financiranje treh znanstvenih študij, ki raziskujejo pogoje za vrnitev navijačev na stadione.



Nova sezona bundeslige se bo začela 18. septembra, ko bo prvak Bayern München gostil Schalke.