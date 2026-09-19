Čakajo na odziv Olimpije, Maribora in Celja

Bo zadnji ligaški konec tedna pred reprezentančnim premorom res odgovoril, kdo v 1. SNL zmore prenesti največji pritisk – in kdo ga le dobro skriva? Ta teden je pomemben, ker bodo klubi iskali mir za zgodovinsko dolg premor, obenem pa lestvica po desetih krogih vedno bolj ločuje kandidate za vrh od tistih, ki bodo jeseni gledali predvsem proti dnu.

Maribor je po izpadu iz pokala proti drugoligašu in ob hkratnem statusu edinega neporaženega moštva z 19 točkami pred zanimivim psihološkim testom proti razigranemu Aluminiju, ki je Muro premagal s 6:1, Olimpija pa se mora v Domžalah spopasti z neugodno tradicijo proti Bravu. Članek kaže, zakaj utegne imeti ta krog posledice za evropske ambicije, za status trenerjev in za samozavest Celja po evropskem porazu v Leverkusnu – ter ali lahko Mura in Radomlje še popravita vtis pred premorom.