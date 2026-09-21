Čakanje na Benjamina Šeška se bo prevesilo v drugo leto (VIDEO)

Gorenjski športni biser je znova odet v nogometne barve, na Brdu pri Kranju je Boštjan Cesar zbral reprezentante za prihajajoče štiri tekme lige narodov, ki bodo začrtale smer dela in uspešnost selektorjevega mandata. Ni presenečenje, da igralci v nacionalni panožni center prihajajo z mešanimi popotnicami, jesen po velikem tekmovanju je v klubskih sredinah vselej razburljiva, četudi ne gre mimo dejstva, da se igralne minute na računih glavnih adutov ne zbirajo dovolj hitro. Poškodovanega Benjamina Šeška so na Brdu znova čakali zaman. Čeprav koledarsko šele vstopamo v jesen, je za nogometaše spomin na poletje že oddaljen. In v primeru udarnega slovenskega aduta Šeška ne prav lep, večino časa je Beni izkoristil za rehabilitacijo poškodbe. Začetek sezone v Manchestru se ne odvija po ...