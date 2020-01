Camoranesi še ni dočakal vrhunske okrepitve

Ljubljana – Medtem ko se nogometaši Olimpije, Maribora, Mure in Celja na nadaljevanje sezone v PLTS (Prva liga Telekom Slovenije) pripravljajo na turški rivieri, četverica klubov iz spodnjega doma prvoligaške razpredelnice išče optimalno formo na domačih terenih in v hrvaški Istri. Zadnjeuvrščeni Rudar iz Velenja je v veliki zagati, saj za devetim Bravom iz Ljubljane zaostaja za kar devet točk (8:17), CB24 Tabor iz Sežane je zbral 19, Triglav iz Kranja pa 20 točk.

Oče in sin rešujeta knape

Jeseni obupno skromni Rudar, ki je še brez zmage v tem DP, tudi zdaj ne kaže posebnih znakov, da bi lahko prehitel trojico pred sabo. Hrvaški trener Andrej Panadić je sicer v moštvo dobil svojega sina Matea, 25-letnega vezista, ki se jeseni ni naigral pri drugoligašu Rogaški. Dvajsetletni srbski štoper Jovan Vladimir Pavlović, ki se ni uveljavil na Slovaškem, bo poskušal okrepiti obrambo knapov, prav tako 29-letni štoper Dino Škovrc, Hrvat, ki smo ga v preteklosti kratek čas spremljali v dresu propadlega Ankarana. V Šaleški dolini torej trgujejo, a vse skupaj za zdaj ne obeta dobrega razpleta.

Bravo ostaja pretežno slovenski

Bravo je dobil dve vidni okrepitvi iz Maribora, Martina Kramariča in Sandija Ogrinca, ki imata bogate izkušnje tudi iz igranja za klub, ki se bori za obstanek. Oba sta namreč v preteklosti nosila dres Krškega, zdaj pa bosta v Spodnji Šiški poskušala priti do novega zagona v karieri, potem ko so ju v Mariboru postavili na stranski tir. Če ne bo zasuka, ju čaka tavanje v sivem povprečju slovenske nogometne scene, ki ne prinaša bogve kakšnega zaslužka.



Včeraj je četo trenerja Dejana Grabića dopolnil še 20-letni štoper Vanja Drkušić, ki se vrača v domovino po avanturah na Nizozemskem in v Italiji. Gre za še en up, ki je prekmalu odšel na tuje, pri komaj 16 letih v Heerenveen. Morda mladenič ni uganka za oglednike Brava in športnega direktorja Dejana Močnika, a se bo moral dokazati na prvoligaških terenih, na katerih še ni tekal. Šiškarji sicer še naprej stavijo na pretežno slovenske fante.

Prvi as Tabora je trener

Povsem drugače je v Sežani, kjer so pozimi angažirali ugledno trenersko vodstvo iz Italije pod taktirko nekdanjega velikega asa Maura Camoranesija. Na stadionu Rajko Štolfa domuje kar 16 igralcev iz tujine, le 12 jih je Slovencev. Kraševce so med drugimi zapustili prvi strelec Predrag Sikimić (Domžale), eden ključnih vezistov Stjepan Babić in vratar David Adam (oba Ciper).



Konkurenco med čuvaji mreže je okrepil 19-letni Hrvat David Šugić, 22-letni levi bočni branilec Damir Mehmedović iz Avstrije, na posojo je prišel 27-letni napadalec Karolis Laukžemis iz Litve, ki se ni uveljavil pri hrvaškem prvoligašu Istri iz Pule. Camoranesi torej še čaka na okrepitev težkega kalibra.

Orli najbolj pridni na tržišču

Že res, da sta Triglav zapustila odlična vezista Goran Brkić, ki se je vrnil k Olimpiji, in David Tijanić, ki bo nadaljeval kariero pri poljskem prvoligašu Rakowu, toda »gorenjski Bayern« se je tudi vidno okrepil. Nazadnje je v Kranj prispel 22-letni levi bočni branilec Erik Gliha, ki ima za sabo neugodno epizodo pri belgijskem St. Truidnu.



»Glede na to, da se v nogometnem smislu nisem preveč naigral, lahko zatrdim, da sem zrasel predvsem v mentalnem smislu. To bom skušal unovčiti z dobrimi igrami v dresu Triglava, na ta način pa bom skušal pomagati klubu do uresničitve ciljev,« napoveduje Gliha. Strateg Vlado Šmit z ekipo uigrava še druge nove orle: brata Martena in Rena Wilmotsa iz Belgije, vezista Armina Čerimagića iz BiH, ki je jeseni igral za Muro, in Berata Bečirija, ki prihaja iz makedonske Škendije, ter mladega štoperja Žana Luka Kocijančiča. Prestopni rok v Sloveniji traja do 15. februarja.