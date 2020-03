Camoranesi: Treba bo vsaj tri tedne priprav pred nadaljevanjem igranja tekem

Ljubljana

- Nogometna tekmovanja so praktično povsod po svetu prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Nič drugače ni v Sloveniji, kjer nadaljevanja tekmovanj ne pričakujejo pred začetkom maja. Tako je na prisilnem počitku tudi trener prvoligaša Tabora iz Sežane. Ta pravi, da bi ekipa za nadaljevanje potrebovala vsaj tri tedne priprav."V povprečju morajo po štirih tednih prekinitve biti vsaj trije tedni za priprave pred prvo tekmo," je povedal Camoranesi, nekdanji italijanski reprezentant.Ta je po prevzemu sežanske ekipe v zimskem premoru dobro začel spomladanski del prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije. Tabor je vpisal tri zmage, poraz in remi ter je na lestvici na relativno varnem šestem mestu.Po 25 od predvidenih 36 krogov ima 19 točk prednosti pred zadnjeuvrščenim Rudarjem iz Velenja in 21 točk zaostanka za vodilno Olimpijo."Zelo sem zadovoljen, da sem prišel v Slovenijo. Malce se še prilagajam, kar zadeva samo ligo, a prav po zaslugi igralcev, ki nam vsem zelo pomagajo, smo dobro sodelovali in v kratkem času dosegli odlične rezultate," je dejal 43-letni nekdanji vezist.V njegovi mladi trenerski karieri je Tabor četrti klub. Kljub kratkemu stažu pa si je že naredil določeno sliko, kakšen nogomet prevladuje v slovenski ligi."Predvsem vidim ekipe z idejo o posesti žoge, prav tako pa veliko različnih idej med vsemi trenerji in to se mi zdi dobro za prvenstvo. Zaenkrat sta Mura in Olimpija ekipi, ki sta me najbolj prepričali. Maribor pa ima nedvomno veliko več potenciala, kot kaže položaj na lestvici," meni Camoranesi.Ta je bil rojen v Argentini, kjer se tudi trenutno nahaja. Tudi tam je življenje precej omejeno zaradi pandemije omenjenega virusa."Tudi tukaj je država v pripravljenosti. Radio in televizija nenehno posodabljata, kaj se dogaja tu in po svetu. Skrbi pa del prebivalstva, ki podcenjuje nevarnost. Argentina je z odlokom predsednika sprejela obvezno karanteno. Delno se zapira meje. Danes je v državi nekaj manj kot 400 primerov okužbe. Šport pa je ustavljen že tri tedne," je pojasnil Camoranesi.Sam pravi, da nima konkretne ideje, zakaj se to dogaja oziroma kdaj se bo končalo. "Čas nam bo dal odgovore," pravi.Dodaja, da bo več znanega, tudi glede dokončanja sezone v klubskih tekmovanjih, v prihodnjih tednih. Odvisno od tega, kako se bo vse skupaj odvijalo. "Vsaka država ima težave, a različno število okuženih. To pa verjetno pomeni, da vsaka zveza zase odloči, kdaj se bodo tekmovanja nadaljevala," je povedal nekdanji nogometaš, ki je največji pečat v klubskem nogometu pustil pri torinskem Juventusu, kjer je bil osem let.Prav Italija je postala njegova druga domovina, ne nazadnje je zanjo tudi igral med letoma 2003 in 2010 ter leta 2006 skupaj zin drugimi osvojil naslov svetovnega prvaka. Kot pravi, je z nekdanjimi soigralci iz te evropske države, ki jo je virus najbolj prizadel, redno v stiku."Imamo skupino, v kateri si izmenjujemo sporočila. Vem, da smo mnogi od nas osebno donirali v različne italijanske bolnišnice in zdravstvene domove. Pred kratkim smo s skupno donacijo začeli kampanjo za zbiranje sredstev za italijanski Rdeči križ, ki jo izvajamo na družbenih omrežjih ter v medijih, kot sta televizija in radio," je pojasnil Camoranesi.Dodal je, da se je še pred zaprtjem meje vrnil v Torino. "Bil sem prestrašen, videl sem mesto na pol prazno in to v času, ko še število okuženih ni bilo največje. Tako sem dojel, kaj doživljamo. Upam, da se bomo čim prej vrnili v normalno življenje," je še dejal Camoranesi.Kako si pa on v tem času karantene krajša čas? "Ostajam doma in delam, kar lahko. Delam z računalnikom, pregledujem tekme in treninge. Seveda so tu tudi hišna opravila in seveda čas za igro z otroki."