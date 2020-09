Ljubljana

- V 5. kolu prve slovenske nogometne lige sta danes na sporedu dve tekmi. V Sežani igrata CB24 Tabor in Maribor, slednje vodi nekdanji trener Sežancev. Primorci z goli(29. minuta), Grka(66.) in Hrvata(73.), za Maribor je znižal(69.), vodijo s 3:1. Ligaški dvoboj bosta danes odigrala tudi Gorica in Aluminij.