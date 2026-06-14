V Braziliji jasno in odločno: Najslabših 45 minut po porazu z 1:7 proti Nemčiji

Za Carla Ancelottija je po uvodni tekmi Brazilije na svetovnem prvenstvu konec miru in »trapljanja po rami«. Razplet z 1:1 proti Maroku v skupini C je v državi sprožil val ogorčenja. Tamkajšnji športni komentatorji in osrednji mediji so tekmovali, kdo bo bolj udaril po igri petkratnih svetovnih prvakov. Zanje je bil neodločen izid neuspeh, predstava pa alarmantna, izgubljena in deloma sramotna. Z individualno mojstrovino je bilk rešitelj Vinícius Júnior, moštevi vtis pa daleč od pričakovanj.

Francoski dnevnik L'Équipe je povzel odzive v Južni Ameriki z naslovom »Najslabših 45 minut po porazu z 1:7 proti Nemčiji.« Francoski poročevalci poudarjajo, da prenova pod vodstvom Carla Ancelottija ni prepričala nikogar, pod plazom kritik pa so se znašli tako italijanski strateg kot številni nosilci igre.



Najostrejše kritike je sprožil ugledni kronist Fernando Kallas iz časnika O Globo . Prvi polčasu proti maroški vrsti je brez dlake na jeziku označil za največje razočaranje po zgodovinskem polfinalnem polomu proti Nemčiji na domačem prvenstvu leta 2014. Roger Ibañez, Igor Thiago in Casemiro so bili po njegovem glavni krivci, igrali so katastrofalne. Tudi o nedotakljivem statusu Raphinhe v udarni enajsterici je imel pomisleke.

Pri medijski mreži UOL je kolumnistka Alicia Klein zapisala, da bi morala Brazilija osvojeno točko pravzaprav proslavljati. »Reprezentanca je prvenstvo odprla zgolj s točko. Glede na trenutno stanje to sploh ni malo,« je opozorila Kleinova in dodala, da Brazilija ne more več živeti zgolj od preteklosti, ugleda in slavnega dresa.

Neymar je zdaj edino upanje Brazilcev. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Ancelotti na tnalu zaradi izbire enajsterice

Vplivni športni komentator Mauro Cezar Pereira je poudaril, da je Vinícius Júnior z golom izničil taktični krč ekipe. Zapisal je, da je napadalec Real Madrida »izvlekel zajca iz klobuka« v tekmi, v kateri moštvo kot celota sploh ni delovalo. Tiskovna agencija Reuters je ob tem dodala, da so Maročani načrtno napadali šibko desno stran brazilske obrambe, kjer je imel Ibañez ogromno težav.

Nekdanji brazilski reprezentant Felipe Melo je bil v analizi za SporTV še bolj neposreden: »Ancelotti je eden največjih trenerjev v zgodovini, a takšne predstave ne smemo pometati pod preprogo. Tekmo je začel z napačno enajsterico. Ibañez ne bi smel igrati od prve minute, saj preprosto ni bočni branilec.« Prvih 15 minut Lucasa Paquete v vezni liniji je bilo naravnost tragičnih, je ošvrknil zveznega igralca.

Kritke je podžal tudi ocena Romario, junaka brazilskega zmagoslavja iz leta 1994 in zdaj v ZDA strokovnega komentatorja. »Maročani so pokazali boljši nogomet, tehnično bolj podkovanega in taktično so bili bolje postavljeni. In seveda, imamo boljše igralce,« Italijanu ni prav nič pomagal legendarni napadalec.

Neymar je upanje

Kriza v igri je že odprla vprašanje odsotnih zvezdnikov. André Rizek s portala ge.globo je izpostavil, da je Neymar, čeprav zaradi poškodbe ni igral že 27 dni, med navijači že postal glavna upanje za rešitev prvenstva.

Čeprav je Carlo Ancelotti po tekmi športno priznal napake in poudaril je, da je bila ekipa v uvodnem delu živčna in je izgubila preveč dvobojev ter čistih žog, je v drugem polčasu le pokazala določen napredek. Toda brazilski mediji niso imeli razumevanja za njegove ocene. Po prvi tekmi turnirja se je že obudil spomin na polfinalno polomijo iz leta 2014, kar pomeni, da so v taboru »seleçãa« uradno že razglasili alarm.