Carlo Ancelotti: Zaslužili smo si zmago

Italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti je po izpadu Brazilije v osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi poudaril, da je bil turnir razočaranje, a hkrati začetek novega cikla, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Brazilski zvezdnik Neymar pa je ob tem nakazal konec reprezentančne kariere.

»Seveda smo vsi zelo razočarani, glede na to, kaj se je zgodilo. Nismo imeli spektakularnega SP, ampak dobrega. Mislim, da smo si zaslužili zmago,« je po porazu z 1:2 proti Norveški v East Rutherfordu povedal Ancelotti.

Erling Haaland je zadel dvakrat za Norvežane pozno v drugem polčasu, čisto na koncu pa je z bele pike za Brazilijo zadel Neymar, ki je nakazal, da je to tudi konec njegove reprezentančne kariere.

»Trudil sem se, trudil. Zdaj je konec. Tu sem začel, zdaj pa sem končal,« je povedal Neymar, ki se je spomnil, da je svoj debi za Brazilijo doživel prav v East Rutherfordu leta 2010. Če se bo dejansko poslovil od reprezentančnega dresa, bo kariero končal z 80 zadetki in 58 podajami na 130 tekmah. Njegov edini naslov z Brazilijo je bilo slavje na pokalu konfederacij.

Neymarja je po tekmi tolažil sin Davi Lucca. FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images Via Reuters

To je začetek novega cikla

Neymar je tekmo z Norvežani končal v solzah. »Tudi takšen poraz moraš prebaviti. To je bila nova avantura. Zdaj mora vsak od nas pokazati, da si zasluži mesto v ekipi in da se trudi izboljšati,« je povedal Ancelotti, ki so ga v Braziliji imenovali za osvojitev šestega svetovnega naslova, prvega po 2002.

Italijan ima pogodbo do SP 2030 in je hitro zavrnil namigovanja, da bi lahko odstopil. »Mislim, da to ni konec. Mislim, da je to začetek novega cikla. Brazilija bi lahko z ekipo, ki jo ima, tekmovala vse do konca tega SP, tudi upoštevajoč to, kar se je danes zgodilo,« meni Ancelotti.

Izpad v osmini finala je najslabši izid na SP po letu 1990. »Kar lahko rečem, je to, da bomo še naprej trdo delali za reprezentanco, se trudili izboljševati in najti nove ideje,« je dodal Italijan. »Mislim, da smo opravili dobro delo, toda to je nogomet, to je šport. Moraš se znati spoprijeti z žalostjo in okusom poraza. Navajen sem tega in bomo to prebrodili. Uporabili bomo to za gorivo za prihodnost.«