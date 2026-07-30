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Nogomet

Carlo Ancelotti zavrnil azzurre, ker so ga Brazilci sprejeli toplo

»Prav je, da ostanem tam, kjer sem dobil priložnost za dobro delo,« je Italijan med drugim pojasnil razloge, zakaj je ostal na selektorskem stolčku Brazilije.
Kljub neuspehu na svetovnem prvesntvu v nogometu Brazilci zaupajo Carlu Ancelottiju in Italijan tudi njim. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Kljub neuspehu na svetovnem prvesntvu v nogometu Brazilci zaupajo Carlu Ancelottiju in Italijan tudi njim. FOTO: Phil Noble/Reuters
G. N.
30. 7. 2026 | 16:25
1:44
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Po dnevih molka je Carlo Ancelotti svojim rojakom Italijanom le pojasnil, zakaj je zavrnil ponudbo za prevzem italijanske nogometne reprezentance. 

»Ni šlo za pogodbo. Odločil sem se, da ostanem, ker imam obveznosti do brazilske zveze. Brazilija me je v prvem letu sprejela izjemno toplo. Zahvaljujem se italijanski zvezi, vendar menim, da je prav, da ostanem tam, kjer sem dobil priložnost za dobro delo,« je povedal za ESPN.

Ancelotti bo na klopi do leta 2030, kolikor ima sklenjeno pogodobbo z Nogometno zvezo Brazilije (CBF). Po razočaranju na svetovnem prvenstvu, kjer je Brazilija izpadla že v osmini finala proti Norveški, želi reprezentanco znova popeljati med najboljše.

»Dosežek na svetovnem prvenstvu ni bil dober. Vsi smo razočarani in žalostni. Analizirati moramo, kaj se je zgodilo, hkrati pa gledati naprej. Naslednja generacija igralcev je zelo kakovostna, Brazilija ima vedno veliko talentov in tukaj lahko zgradimo lepo prihodnost. Ni pa nam treba posnemati Španije, temveč se učiti, kako lahko napredujemo,« je dodal.

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