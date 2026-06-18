Legenda se med mundialom bori za življenje

Carlos Alberto Parreira, ki je Brazilijo leta 1994 popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov, je v bolnišnici v Rio de Janeiru. Iz bolnišnice so sporočili, da je zdravstveno stanje 83-letnega trenerja kritično.

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Parreira je bil sprejet na intenzivno nego zaradi okužbe pljuč, so sporočili iz bolnišnice v Riu de Janeiru. V ustanovi so sporočili, da je priključen na ventilator in da je njegovo stanje stabilno.

Od leta 2023 je znano, da ima Parreira Hodgkinov limfom, oziroma vrsto raka limfatičnega sistema. Vmes so se pojavile informacije, da je bolezen že premagal, a se je kasneje spet pojavila.

FOTO: Paulo Whitaker/Reuters

Parreira sodi med najuspešnejše brazilske trenerje vseh časov. Leta 1994 je na prvenstvu v ZDA Brazilijo popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov. Na svetovnih prvenstvih pa je kot selektor ob Braziliji (1994/2006) vodil tudi Kuvajt (1982), Združene arabske emirate (1990), Savdsko Arabijo (1998) in Južno Afriko (2010).

Z Brazilci je osvojil tudi Copo Americo (2004) in pokal konfederacij (2005). S seleçãom je že zelo dolgo, saj je že na SP 1970, ko je reprezentanco vodil Mario Zagallo, skrbel za telesno pripravljenost nogometašev in bil del trenerskega štaba.