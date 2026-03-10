Uefa liga prvakov, Atletico, Oblak, Tottenham, Barcelona, Newcastle

Bilo jih je 36, zdaj jih je 16, čez osem dni jih bo le še osem. Največje klubsko tekmovanje na svetu, Uefina nogometna liga prvakov, se preveša v odločilni del. V igri za finalno dejanje 30. maja v Budimpešti je šest angleških ekip, tri španske, dve nemški ter po ena francoska, italijanska, portugalska, turška in norveška.

Nocoj bodo prve štiri tekme, Atletico z edinim slovenskim reprezentantom med elito Janom Oblakom bo favorit proti Tottenhamu, ki mu gre sicer v Evropi veliko bolje kot v domačem prvenstvu.