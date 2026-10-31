Carragher žalil navijače, Aston Villa mu zdaj napoveduje pravni boj

Besedni obračun med Jamiejem Carragherjem in navijači Aston Ville je dobil precej resnejše nadaljevanje. Angleški prvoligaš je napovedal pravne ukrepe proti nekdanjemu branilcu Liverpoola in danes televizijskemu strokovnemu komentatorju zaradi njegovih »nesprejemljivih žalitev« kluba in njegovih navijačev.

Vse se je začelo v podkastu Stick to Football, kjer je Carragher razpravljal o prihodnosti Unaija Emeryja. Španec se je zaradi težav Manchester Uniteda znašel med imeni, ki se jih povezuje s selitvijo na Old Trafford.

Carragher je Emeryja sprva pohvalil. »Mislim, da je Unai Emery neverjeten glede na to, kar mu uspeva iz leta v leto,« je dejal, nato pa ocenil, da bi moral Španec ob morebitnem klicu Manchester Uniteda vsaj razmisliti o novi priložnosti pri enem največjih evropskih klubov.

»Aston Villa nikoli ne bo Manchester United. Mislim, da mu pri PSG in Arsenalu ni šlo najbolje, morda zaradi egov v slačilnici in podobnih stvari. Toda zagotovo bi si želel še ene priložnosti za vodenje velikana.«

Nato je šel še precej dlje.

»V nogometu obstaja hierarhija, pa če vam je to všeč ali ne. Real Madrid bo Manchester Unitedu vzel najboljšega igralca, kot mu je Cristiana Ronalda. In obstajajo klubi pod Aston Villo, ki jim bo Villa vzela igralce ali trenerja.«

Za konec je navijačem Ville zabrusil, naj »utihnejo«, in še enkrat dodal: »Aston Villa nikoli ne bo Manchester United.«

Predsednik Ville odgovoril brez ovinkarjenja

Pri Aston Villi njegovih besed niso sprejeli kot nedolžno provokacijo.

Predsednik kluba Nassef Sawiris je v izjavi napovedal pravne ukrepe proti 48-letnemu nekdanjemu angleškemu reprezentantu.

»Aston Villa bo sprožila pravne ukrepe proti Jamieju Carragherju zaradi njegovih nesprejemljivih žalitev kluba in njegovih navijačev,« je zapisal Sawiris.

Dodatek je bil še bolj bojevit: »Aston Villa nikomur ne bo dovolila, da bi ustavil naš vzpon v angleškem in evropskem nogometu.«

Klub za zdaj ni pojasnil, na kakšni pravni podlagi namerava ukrepati.

Carragher: Bila je šala

Carragher je po prvem valu kritik skušal spor nekoliko umiriti in pojasnil, da je bil njegov izbruh predvsem odgovor na odzive navijačev Ville na družbenih omrežjih.

»Bila je šala po vsem, kar sem dobil od navijačev Ville, ker sem dejal, da bi Emeryja morda zanimal Manchester United,« je zapisal.

Ob tem je opozoril, da je Aston Villo in Emeryja v preteklosti večkrat hvalil ter da njegove besede niso bile mišljene kot razvrednotenje dela, ki ga Španec opravlja v Birminghamu.

Pri svojem osnovnem stališču pa je vztrajal: Emeryja vidi kot enega najboljših trenerjev v premier ligi, zato se mu zdi povsem logično, da bi Manchester United ob morebitni menjavi trenerja vsaj preveril njegovo razpoložljivost.