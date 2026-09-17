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Nogomet

Carrick pod vse hujšim pritiskom, vpleten tudi Šeško

Pri Manchester Unitedu že začeli izgubljati rok trajanja tudi argumenti o uigravanju ekipe, novem projektu in potrpežljivosti.
Benjamin Šeško in Michael Carrick bosta tudi konec tedna sprejela velik izziv. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško in Michael Carrick bosta tudi konec tedna sprejela velik izziv. FOTO: Phil Noble/Reuters
F. T.
17. 9. 2026 | 17:40
17. 9. 2026 | 17:41
6:09
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Manchester United je po komaj štirih krogih premier league že v območju, kjer argumenti o »novem projektu« in »potrpežljivosti« nevarno izgubljajo moč, kar je za klub s takšno težo in proračunom bolj kot ne politično vprašanje znotraj slačilnice in vodstva. V zadnjih dneh številke govorijo same zase: le ena prvenstvena zmaga, boleč izpad iz ligaškega pokala in prvič po 50 letih domači poraz po vodstvu z 2:0 razkrivajo, kako krhek je položaj Michaela Caricka.

Analiza kaže, kako blizu je točka, ko reprezentančni premor iz nogometne teme postane razprava o prihodnosti trenerja – in kje se v tej zgodbi znajde Benjamin Šeško, čigar odškodnina, visoka okoli 74 milijonov funtov, vsak njegov dotik žoge spreminja v test. Kaj o vsem tem povedo angleški mediji, kako globoka je kriza v primerjavi z Liverpoolom, Chelseajem in Tottenhamom ter ali lahko tradicija res še drži United nad vodo, razčlenjujemo v članku.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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