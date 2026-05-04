Carrick razkril, kako resna je Šeškova poškodba

Na včerajšnjem največjem angleškem derbiju med Manchester Unitedom in Liverpoolom (3:2) je slovenski napadalec Benjamin Šeško doživel pravi vrtiljak čustev. Že v 14. minuti je zadel za rdeče vrage, nato pa je zaradi poškodbe po koncu prvega polčasa ostal v slačilnici.

United je v vodstvo popeljal Matheus Cunha, kmalu zatem pa je po podaji Bruna Fernandesa z glavo in posredovanju vratarja Freddieja Woodmana žoga našla pot do Šeška, od katerega se je odbila v mrežo. Morebitno Šeškovo igro z roko je preiskoval videosodnik, ki pa tega ni mogel potrditi.

Nekaj minut po zadetku je Ibrahima Konate v bitki za žogo odrinil slovenskega reprezentanta, ki je pristal na tleh in trčil v oglasne plošče. Šeško je ob padcu prejel udarec v del telesa, ki je bil že pred tekmo zanj boleč, kar je potrdil tudi njegov trener Michael Carrick. »Imel je nekaj težav s golenico in ko ga je potisnil v oglasni pano, je bil udarec prav na mestu, kjer je že nekaj časa čutil bolečine. In to je bilo to,« je poškodbo opisal Anglež, ki ni navedel, kdaj bi se Radečan lahko vrnil.

Po odmoru so rdeči iz Liverpoola zadeli dvakrat v desetih minutah in rezultat poravnali. V 77. minuti pa je Kobbie Mainoo, ki je prejšnji teden s klubom podpisal novo pogodbo, z odličnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel, da so tri točke ostale v Manchestru. Z zmago si je manchestrski klub zagotovil uvrstitev v ligo prvakov.