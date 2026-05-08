Šeškov šef si želi jasnosti glede prihodnosti

Položaj pri Manchester Unitedu se je v nekaj mesecih močno spremenil. Prihod Michaela Carricka je vodil do odličnih predstav, s katerimi so si rdeči vragi že zagotovili uvrstitev v ligo prvakov. Ob tem so se ponovno pojavila vprašanja, ali bo Carrick klub vodil tudi v prihodnji sezoni.

Angleški strateg se je na klop slovitega kluba usedel kot vršilec dolžnosti trenerja, ta položaj pa naj bi mu pripadal do konca sezone. Zaradi izvrstnih rezultatov se je uveljavil kot eden od glavnih kandidatov za stalno službo, a uradne potrditve, komu bo stolček pripadel, še ni. Sam pravi, da bodo o tem z vodstvom razpravljali ob koncu sezone.

»Poslušaj, jasnost je pomembna. Mislim, da se bliža trenutek, ko se bo ob koncu sezone pokazalo, ali bomo sezono zaključili močno in si zagotovili dobro izhodišče, in seveda tudi, kakšna bo moja vloga v prihodnosti,« je ponovil Carrick in dodal: »Mislim, da je to povsem naravno, ampak o tem se vedno govori proti koncu sezone, če ne kar ob koncu sezone, tako da se, če sem iskren, v resnici nič ni spremenilo.«

Naslednja postaja: Sunderland

Odkar je nekdanji kapetan Uniteda prevzel vodenje kluba je v angleškem prvenstvu nanizal 12 zmag, dva remija in dva poraza, rdeče vrage je popeljal do tretjega mesta na lestvici in je bil izbran za trenerja meseca januarja. Kljub dosežkom pa vztraja, da bo odločitev sprejeta, ko bo čas za to primeren. »Torej, razumem vprašanje, razumem tudi trenutek, v katerem je bilo zastavljeno, a z mojega vidika gre v tej fazi zgolj za to, da fantom omogočimo, da sezono zaključijo v dobri formi, in potem, kot sem ves čas poudarjal in kot sem miren glede tega, se bo vse uredilo, ko bo čas za to, nekaj stvari je izven mojega vpliva, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je dejal.

Pred tekmo prihajajočo tekmo s Sunderlandom, ki še upa na uvrstitev v evropska tekmovanja, je 44-letni Anglež spregovoril tudi o tem, kaj pričakuje od slovenskega napadalca Benjamina Šeška in njegovih soigralcev do konca sezone. »Ponos, odgovornost, igranje za ta odličen klub, čudoviti navijači, resnično dobra povezanost znotraj ekipe, pa tudi nenehno napredovanje in razvoj,« je odgovoril. »Zato se želimo še naprej izboljševati, želimo končati močno in se zavedamo, da je pred nami še nekaj tekem.«