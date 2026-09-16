  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Čas za zadnji ples, Messi bo imel poslovilno tekmo

Lionel Messi je del argentinske reprezentance za naslednje prijateljske tekme. Na dvoboju z Beninom bo še zadnjič oblekel argentinski dres.
Messi je za reprezentanco je zbral 207 nastopov in se podpisal pod 125 zadetkov ter tako postal rekorder po številu odigranih tekem in golov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Messi je za reprezentanco je zbral 207 nastopov in se podpisal pod 125 zadetkov ter tako postal rekorder po številu odigranih tekem in golov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
T. E., STA
16. 9. 2026 | 07:36
1:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate, je sporočila Nogometne zveze Argentine (AFA).

image_alt
Messi ima v Španiji nov projekt

Messi je med 28 igralci, ki jih je AFA vpoklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra v Cordobi ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu.

»Skupaj s selektorjem Lionelom Scalonijem smo sprejeli odločitev, da povabimo najboljšega nogometaša na svetu, našega kapetana, da bi se lahko 6. oktobra tukaj v Argentini poslovil tako, kot si to zares zasluži,« je v videoposnetku, ki je bil objavljen hkrati s seznamom vpoklicanih igralcev, pojasnil predsednik AFA Claudio Tapia.

Messi je z izbrano vrsto dvakrat osvojil južnoameriško prvenstvo Copa America in jo leta 2022 popeljal do naslova svetovnega prvaka. Za reprezentanco je zbral 207 nastopov in se podpisal pod 125 zadetkov ter tako postal rekorder po številu odigranih tekem in golov.                       

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Zlata žoga

Yamal vrnil Mbappeju: Midva sva najboljša, a zlato žogo si zaslužim jaz

Zvezdnik Barcelone je v pogovoru za Movistar spregovoril o zlati žogi, svojih ambicijah in visokih merilih, ki jih postavlja sam sebi.
Blaž Potočnik 14. 9. 2026 | 11:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kylian Mbappe

Mbappe brez lovorike, a brez dvomov: Nihče ni bil boljši od mene

Francoski zvezdnik je v obširnem pogovoru spregovoril o svoji sezoni, rekordih in človeku, ki je zaznamoval francoski nogomet.
Blaž Potočnik 12. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lionel Messi

Messi ima v Španiji nov projekt

Argentinski nogometni zvezdnik bo postal novi 100-odstotni lastnik španskega drugoligaša Eldense.
9. 9. 2026 | 12:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Komu bi zlato žogo podelil Donald Trump

Znani so igralci, trenerji in klubi, ki se potegujejo za prestižne nagrade.
9. 9. 2026 | 08:21
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Ronaldo ali Haaland – to je zdaj vprašanje

Lestvica najučinkovitejših akterjev v ligi prvakov ponuja zanimive primerjave. Kje bi bili danes Gerd Müller, Andrej Ševčenko ali Zlatan Ibrahimović?
Siniša Uroševič 7. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Cristiano Ronaldo

Ronaldo zahteva dosmrtno prepoved za navijače: To ni več nogomet

Portugalski zvezdnik je po incidentu na tribunah zahteval odločen odziv vodstva savdskega nogometa.
14. 9. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Svet
Nato

Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
NOVE CENE GORIVA

Zakaj se dizel draži hitreje od bencina

Rast cen goriv, sploh dizelskega, dobiva pospešek. Kurilno olje od začetka leta dražje za 59 odstotkov.
Aleksandar Lukić 14. 9. 2026 | 19:19
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vrnitev odpisanih na Vuelti, Rogličeva prihodnost še negotova

Zasavski orel ni mogel streti španskega tekmeca, a je potrdil, da še sodi med najboljše. Naslednjič na Vuelto morda kot gledalec.
S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 20:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Kakšen model je primeren za vas?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Telemedicina

Pilotne projekte v telemedicini imamo, sistemsko uvajanje škripa

Podpira sodobne pristope, ki temeljijo na odkrivanju tveganj, preprečevanju zapletov in nenehnem spremljanju zdravstvenega stanja.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
E-zdravje

Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

Od možnosti pregledovanja podatkov o pacientih prehajamo k njihovi uporabi.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

V telemedicini bo ključno zaupanje v celoten ekosistem

Pri zbiranju zdravstvenih podatkov na daljavo pri pacientih je pomemben vidik zanesljivo delovanje naprav, ki podatke merijo.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dolgoživost

Prihodnost dolgoživosti

Ko staranja ne razumemo več kot naravnega poteka življenja, pač pa kot bolezen, ki je človeštvo še ne zna pozdraviti, vkorakamo v zasuk vsega do sedaj znanega.
Lucija Mulej 15. 9. 2026 | 18:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiArgentinaLionel Scaloniargentinska nogometna reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Luka Bregar: Radio je medij, zaradi katerega nihče ni sam

Radijski voditelj in pisatelj Luka Bregar o svojem prvem romanu, ljubezni do radia in poklicih, ki jih vse bolj spreminja umetna inteligenca.
Danaja Lorenčič 16. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić bo moral potegniti zajca iz klobuka, svari nekdanji prvak

Los Angeles Lakers imajo pred novo sezono visoke ambicije, a nekdanji košarkar v ligi NBA meni, da se bodo borili za mesto v dodatnih kvalifikacijah.
16. 9. 2026 | 08:32
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Velik korak za raketo: starship tokrat do orbite?

Na krovu vesoljske rakete bodo novi internetni sateliti starlink V3. Starship bo okoli Zemlje krožil predvidoma deset ur.
16. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kraja

S pokopališča partizanske bolnišnice ukradli spominske plošče

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
16. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Japonska

Opankarji na gori Fudži: za reševanje zunaj sezone bodo morali plačati

Ukrep je del vrste novih pravil, ki jih uvaja japonska prefektura Jamanaši, da bi odvrnila nepremišljene in slabo pripravljene pohodnike oziroma alpiniste.
16. 9. 2026 | 08:03
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Velik korak za raketo: starship tokrat do orbite?

Na krovu vesoljske rakete bodo novi internetni sateliti starlink V3. Starship bo okoli Zemlje krožil predvidoma deset ur.
16. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kraja

S pokopališča partizanske bolnišnice ukradli spominske plošče

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
16. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Japonska

Opankarji na gori Fudži: za reševanje zunaj sezone bodo morali plačati

Ukrep je del vrste novih pravil, ki jih uvaja japonska prefektura Jamanaši, da bi odvrnila nepremišljene in slabo pripravljene pohodnike oziroma alpiniste.
16. 9. 2026 | 08:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj vaš denar še vedno stoji na računu

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
Promo Delo 15. 9. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo