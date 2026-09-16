Čas za zadnji ples, Messi bo imel poslovilno tekmo

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate, je sporočila Nogometne zveze Argentine (AFA).

Messi je med 28 igralci, ki jih je AFA vpoklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra v Cordobi ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu.

»Skupaj s selektorjem Lionelom Scalonijem smo sprejeli odločitev, da povabimo najboljšega nogometaša na svetu, našega kapetana, da bi se lahko 6. oktobra tukaj v Argentini poslovil tako, kot si to zares zasluži,« je v videoposnetku, ki je bil objavljen hkrati s seznamom vpoklicanih igralcev, pojasnil predsednik AFA Claudio Tapia.

Messi je z izbrano vrsto dvakrat osvojil južnoameriško prvenstvo Copa America in jo leta 2022 popeljal do naslova svetovnega prvaka. Za reprezentanco je zbral 207 nastopov in se podpisal pod 125 zadetkov ter tako postal rekorder po številu odigranih tekem in golov.