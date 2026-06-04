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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Častni član kraljevskega kluba Luka Dončić izbira predsednika

V nedeljo bodo volitve za prvega moža Reala Madrida. Dolgoletneha voditelja Florenitna Pereza bo izzval Enrique Riquelme.
Za Florentina Pereza je Luka Dončić eden od največjih športnih zvezdnikov v Realovi zgodovini. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
Galerija
Za Florentina Pereza je Luka Dončić eden od največjih športnih zvezdnikov v Realovi zgodovini. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
Gorazd Nejedly
4. 6. 2026 | 16:30
4. 6. 2026 | 16:36
4:30
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Bo Florentino Perez, dolgoletni predsednik največjega športnega društva na svetu Reala Madrida, na nedeljskih volitvah dobil zeleno luč članov kraljevskega kluba za podaljšanje mandata, ali pa se bo končala vladavina najuspešnejšega predsednika v zgodovini?

To je osrednje vprašanje v Španiji in tudi širom po svetu, ki se sicer pripravlja za največji športni spektakel leta, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi, saj gre za vodenje največje in najslavnejše španske blagovne znamke ter finančno najmočnejše športne institucije na svetu z več kot 600 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

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Real MadridŠpanijaFlorentino PerezLuka DončićEnrique Riquelmepredsedniške volitve

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Delov poslovni center

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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