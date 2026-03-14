Če bi bilo po njegovem, bi takoj ukinili VAR

Video analize so gotovo pripomogle k drastičnemu znižanju števila napak sodnikov med nogometnimi tekmami. Kljub temu vsi nad tehnologijo niso navdušeni. Nekdanji zvezdnik evropskega nogometa Eden Hazard ostaja eden glasnejših kritikov sistema VAR. Belgijec meni, da je videoanaliza iz igre izrinila spontana čustva, ki so po njegovem mnenju bistvo nogometa.

V pogovoru za belgijsko televizijo RTBF je poudaril, da nogomet nikoli ni bil popolnoma pravičen – in prav v tem vidi del njegovega šarma. »Tudi če je včasih težko sprejeti krivico, ko gre proti tebi, je to del igre. VAR pa ubija čustva,« je dejal Hazard. Kot primer je izpostavil tekmo svojega brata Thorgana Hazarda proti Leuvenu, ko je moral strelec spektakularnega gola več minut čakati na potrditev gola. »Takšne stvari ubijejo trenutek. Če bi bilo po moje, bi VAR popolnoma odstranil iz nogometa,« je dodal.

Nazadnje je nosil majico Reala

Hazard je igralsko pot sklenil poleti 2023. Nazadnje je nosil dres madridskega Reala, kamor je leta 2019 prestopil iz Chelseaja za 120 milijonov evrov, a se tam v resnici ni uveljavil. V najboljših letih je bil eden najvidnejših obrazov premier league, s Chelseajem je osvojil dva naslova angleškega prvaka in dvakrat evropsko ligo, z madridskim klubom pa tudi ligo prvakov ter dva naslova španskega prvaka.