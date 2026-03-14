Nogomet

Če bi bilo po njegovem, bi takoj ukinili VAR

Nekdanji zvezdnik evropskega nogometa Eden Hazard ostaja eden glasnejših kritikov sistema VAR.
Eden Hazard je nazadnje igral za Real Madrid. FOTO: Juan Medina/Reuters
F. T.
14. 3. 2026 | 10:15
Video analize so gotovo pripomogle k drastičnemu znižanju števila napak sodnikov med nogometnimi tekmami. Kljub temu vsi nad tehnologijo niso navdušeni. Nekdanji zvezdnik evropskega nogometa Eden Hazard ostaja eden glasnejših kritikov sistema VAR. Belgijec meni, da je videoanaliza iz igre izrinila spontana čustva, ki so po njegovem mnenju bistvo nogometa.

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

V pogovoru za belgijsko televizijo RTBF je poudaril, da nogomet nikoli ni bil popolnoma pravičen – in prav v tem vidi del njegovega šarma. »Tudi če je včasih težko sprejeti krivico, ko gre proti tebi, je to del igre. VAR pa ubija čustva,« je dejal Hazard. Kot primer je izpostavil tekmo svojega brata Thorgana Hazarda proti Leuvenu, ko je moral strelec spektakularnega gola več minut čakati na potrditev gola. »Takšne stvari ubijejo trenutek. Če bi bilo po moje, bi VAR popolnoma odstranil iz nogometa,« je dodal.

Nazadnje je nosil majico Reala

Hazard je igralsko pot sklenil poleti 2023. Nazadnje je nosil dres madridskega Reala, kamor je leta 2019 prestopil iz Chelseaja za 120 milijonov evrov, a se tam v resnici ni uveljavil. V najboljših letih je bil eden najvidnejših obrazov premier league, s Chelseajem je osvojil dva naslova angleškega prvaka in dvakrat evropsko ligo, z madridskim klubom pa tudi ligo prvakov ter dva naslova španskega prvaka.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Zvezdnik

Nenavadna terapija, s katero Cristiano Ronaldo bije bitko s časom

Cristiano Ronaldo se je poškodoval konec februarja in okreva v Madridu, kjer zdravi dve različni poškodbi.
14. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Finalissima

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi.
4. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aleš Čeh

Legendarni reprezentant: Premorem dovolj znanja in energije za pravi izziv

Aleš Čeh je eden najvidnejših članov slovenske nogometne reprezentance, ki je igrala na EP 2000 in SP 2002. Z njim smo se pogovarjali v podkastu VAR.
Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 5. 3. 2026 | 19:55
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Skrita kamera

Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

Filmski izdelki neznanega porekla so nov element predvolilnega odločanja. Sporočilo izdelkov je večplastno.
Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prisotnost plesni

Nov odpoklic izdelka v Sparu in drugih trgovinah

Odpoklic namaza so odredili zaradi možne prisotnosti plesni na površini izdelka.
13. 3. 2026 | 11:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Odločilna etapa za Rogliča

Današnja etapa je zadnja priložnost za Rogličev napad na modro majico.
Miroslav Cvjetičanin 14. 3. 2026 | 09:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zmagovalci natečaja

Trg republike bo postal spomenik osamosvojitve

Avtorska skupina se s svojo rešitvijo poklanja trgu, kjer se je rodila samostojna država.
Saša Bojc 14. 3. 2026 | 09:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Rea Kolbl in Andraž Istenič

Slovenca s svetovnim kolesarskim podvigom

Rea Kolbl in Andraž Istenič sta se v Andih s kolesom spustila s 6770 metrov visokega Cerro Mercenario. S takšne višine se ni odpeljala še nobena ženska.
Urša Izgoršek 14. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Kulturni boji na platnu ženskih teles

V zgodovini, opaža Goldhammer, se ni nobena ameriška vlada tako neposredno kot Trumpova oklicala za izvajalko božjega načrta.
14. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zmagovalci natečaja

Trg republike bo postal spomenik osamosvojitve

Avtorska skupina se s svojo rešitvijo poklanja trgu, kjer se je rodila samostojna država.
Saša Bojc 14. 3. 2026 | 09:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Rea Kolbl in Andraž Istenič

Slovenca s svetovnim kolesarskim podvigom

Rea Kolbl in Andraž Istenič sta se v Andih s kolesom spustila s 6770 metrov visokega Cerro Mercenario. S takšne višine se ni odpeljala še nobena ženska.
Urša Izgoršek 14. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Kulturni boji na platnu ženskih teles

V zgodovini, opaža Goldhammer, se ni nobena ameriška vlada tako neposredno kot Trumpova oklicala za izvajalko božjega načrta.
14. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

