  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Šeško ima težave, a tega nihče ne želi povedati na glas

    Benjamina Šeška z Unitedom že danes (13.30) čaka težko gostovanje v Londonu. Bijol v nedeljo, v Italiji zahtevno delo za vodilna.
    Benjamin Šeško je nazadnje zatresel mrežo 4. oktobra. Foto Phil Noble/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je nazadnje zatresel mrežo 4. oktobra. Foto Phil Noble/Reuters
    Nejc Grilc
    8. 11. 2025 | 05:10
    8. 11. 2025 | 06:45
    5:38
    A+A-

    V zadnjih tednih Benjamin Šeško spoznava, kako kratek je spomin angleških medijev in kako neizprosni znajo biti ob prvih znakih krize. Tekma z Nottinghamom zagotovo ni bila med boljšimi slovenskega napadalca, priložnost za dvig samozavesti bo imel na derbiju s Tottenhamom v času sobotnega kosila. Pred prihodom na Brdo se Matjaž Kek boji predvsem poškodb, v primeru Žana Vipotnika pa z Otoka prihajajo pozitivne novice. Razburljivo bo v Italiji, Napoliju in Interju lahko spodrsne.

    Stavite na svojega favorita v premier league.
    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

    Manchester United je bil v zadnjem desetletju od vrha do dna nogometne piramide zavožen projekt, ki bo potreboval ne tedne ali mesece, temveč sezone, da se morda vrne na zmagovita pota. Nihanja v igri rdečih vragov v tej sezoni zato niso presenečenje, pozitivnih stvari pa je vendarle bilo več kot v zelo slabi sezoni 2024/25. Za United se je končala z zadnjim udarcem, izgubljenim finalom evropske lige v Bilbau proti Tottenhamu, ki bo v času sobotnega kosila (13.30) naslednji tekmec Šeška in soigralcev.

    Ruben Amorim bi raje igral ligo prvakov kot bil gledalec. FOTO: Chris Radburn/Reuters
    Ruben Amorim bi raje igral ligo prvakov kot bil gledalec. FOTO: Chris Radburn/Reuters

    »Če me vprašate, če bi raje osvojil pokal, igral v ligi prvakov in imel na voljo več denarja, potem bom seveda rekel da. V življenju je potrebno v vsaki stvari najti nekaj pozitivnega in ker ne igramo v Evropi, imamo na voljo več časa za treninge in grajenje moštva,« o porazu z Londončani še razmišlja Ruben Amorim. Morda bi se razpletlo drugače, če se Šeško maja ne bi poslavljal od rdečih bikov v Leipzigu, temveč bi že nosil dres rdečih vragov. Zdaj bo eno od orožij zasedbe portugalskega strokovnjaka. Proti Nottinghamu je Šeško odpovedal pri osnovnih nogometnih prvniha, hitro jih je slišal od legend Uniteda, vajenih vrhunskih napadalcev (Bobby Charlton, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, …), nekaj je bilo tudi takšnih, ki so Šešku stopili v bran. 

    »Dejstvo je, da Beniju ni lahko in da ima težave, tega nihče noče povedati na glas, a tako pač je. Jaz sem povsem miren, logično je, da ima napadalec težave, okolja ni poznal, prišel je v najtežji klub na svetu, kjer je pritisk ogromen. A dela zelo trdo, trudi se in želimo si, da mu uspe, zato mu bo uspelo. Na dolgi rok je on naš napadalec, v nogometu je normalno, da imaš vzpone in padce,« o igri Šeška pravi Amorim.

    Na zadetek čaka mesec dni

    FOTO: Delo
    FOTO: Delo
    Najbolj učinkovito lahko kritikom odgovori kar Radečan: z golom, ki ga čaka od 4. oktobra. Zadetek v mreži Tottenhama, ki tekmo pričakuje zdesetkan in utrujen po tekmi lige prvakov s Kobenhavnom, bi bil odlična novica tudi za Matjaža Keka in slovensko reprezentanco, ki krvavo potrebuje novi Šeškov strelski izbruh, da bi ohranila upanje na mundial 2026.

    Beni bo na Brdo prišel spočit po daljšem koncu tedna, drugi premierligaš Jaka Bijol nekoliko manj, v nedeljo (15) bo gostoval pri Nottinghamu. Leedsu največ preglavic povzroča igra v obrambi, Bijol je v prvih dveh tekmah naredil dovolj, da zadrži mesto v udarni enajsterici, nedotaknjena mreža bi umirila naelektreno ozračje v Yorkshiru. Osrednji derbi vikenda na Otoku bosta v nedeljo (17.30) odigrala Manchester City in Liverpool, za rdeče rivale bodo tokrat pesti stiskali tudi igralci Uniteda. Ob zmagi Liverpoola bi se rdeči vragi s tremi točkami zavihteli pred mestne tekmece in vsaj za 14 dni znova prevzeli primat v tretjem največjem angleškem mestu.

    Vipotnik je nared

    Pozornost slovenske javnosti pa ne bo namenjena le elitni angleški ligi, s Swanseajem bo danes (16) na delu Žan Vipotnik. Proti Prestonu je v drugem polčasu vstopil v igro in potrdil, da je šlo ob poškodbi za lažni preplah, večja minutaža za v tej sezoni najboljšega slovenskega strelca bi bila dobra napoved za teden, ki prihaja.

    Zanimivo bo tudi drugod po Evropi. Na Apeninskem polotoku bo vodilni Napoli gostoval v Bologni, Inter pa čaka vedno nehvaležni Lazio. Na spodrsljaj favoritov čakata Milan in Roma, ki bi se ob ugodnem razpletu vikenda lahko zavihtela na vrh serie A in uspehov lačni navijaški bazi pričarala veliko razlogov za veselje.

    V Manchestru so se mu odrekli, v Neaplju Rasmus Hojlund igra zelo dobro. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
    V Manchestru so se mu odrekli, v Neaplju Rasmus Hojlund igra zelo dobro. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

    Angleška liga, 11. kolo:

    sobota:
    13.30 Tottenham - Manchester United
    16.00 Everton - Fulham
    16.00 West Ham - Burnley
    18.30 Sunderland - Arsenal
    21.00 Chelsea - Wolverhampton

    nedelja:
    15.00 Aston Villa - Bournemouth
    15.00 Crystal Palace - Brighton
    15.00 Brentford - Newcastle
    15.00 Nottingham Forest - Leeds
    17.30 Manchester City - Liverpool

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Bratislava: Zakaj je Bajrić vedno tiho?

    Slovenski nogometaš Kenan Bajrić je vodilni igralec bratislavskega Slovana, preseneča pa, da v hierarhiji moštva nima bolj vidne vloge.
    7. 11. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Velik karierni mejnik Pepa Guardiole

    Španski strateg, ki je v zadnjih letih z Manchester Cityjem dosegel neverjetnej uspehe, bo na derbiju angleške premier lige proti Liverpoolu praznoval.
    7. 11. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    V Stožicah olajšanje in napoved boljše zime

    Uvodni tekmi 15. kola 1. SNL sta se razpletli po željah domačih, zmagali sta Mura in Olimpija. Zadnje dejanje kola bo nedeljski derbi v Celju.
    7. 11. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poljska

    Bo Legio iz Varšave odslej vodil sloviti slovenski trener?

    Varšavska Legia, ki je v četrtek v konferenčni ligi izgubila proti Celju, išče novega trenerja. Kot kaže je glavni kandidat nekdanji trener Maribora in Mure.
    7. 11. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

    Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je spregovoril o življenju v Sloveniji in načrtih za prihodnost. Govoril je tudi o Albertu Rieri in Franku Kovačeviću.
    7. 11. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    športne staveBenjamin ŠeškoManchester Unitednogometpremier leagueMatjaž KekSlovenska nogometna reprezentancaJaka BijolTottenhamtuja prvenstva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    (Ne)dostopnost spletišč

    Globe niso rešitev, povečati je treba ozaveščenost

    Po evropskih podatkih, ki veljajo tudi za Slovenijo, prilagojene spletne strani trajno ali začasno potrebuje tretjina prebivalcev.
    Andreja Žibret 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Mirna Maja z Mirne bo mirila Danke: V Tivoliju bomo imele osmo igralko

    Rokometašice Krima bodo v Tivoliju (16) z Odensejem odigrale 350. tekmo v ligi prvakinj. Maja Vojnović med vodilnimi vratarkami. Tudi brez bronhija lažje diha.
    Peter Zalokar 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić pa uživa

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić pa uživa

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo