Šeško ima težave, a tega nihče ne želi povedati na glas

V zadnjih tednih Benjamin Šeško spoznava, kako kratek je spomin angleških medijev in kako neizprosni znajo biti ob prvih znakih krize. Tekma z Nottinghamom zagotovo ni bila med boljšimi slovenskega napadalca, priložnost za dvig samozavesti bo imel na derbiju s Tottenhamom v času sobotnega kosila. Pred prihodom na Brdo se Matjaž Kek boji predvsem poškodb, v primeru Žana Vipotnika pa z Otoka prihajajo pozitivne novice. Razburljivo bo v Italiji, Napoliju in Interju lahko spodrsne.

Manchester United je bil v zadnjem desetletju od vrha do dna nogometne piramide zavožen projekt, ki bo potreboval ne tedne ali mesece, temveč sezone, da se morda vrne na zmagovita pota. Nihanja v igri rdečih vragov v tej sezoni zato niso presenečenje, pozitivnih stvari pa je vendarle bilo več kot v zelo slabi sezoni 2024/25. Za United se je končala z zadnjim udarcem, izgubljenim finalom evropske lige v Bilbau proti Tottenhamu, ki bo v času sobotnega kosila (13.30) naslednji tekmec Šeška in soigralcev.

Ruben Amorim bi raje igral ligo prvakov kot bil gledalec. FOTO: Chris Radburn/Reuters

»Če me vprašate, če bi raje osvojil pokal, igral v ligi prvakov in imel na voljo več denarja, potem bom seveda rekel da. V življenju je potrebno v vsaki stvari najti nekaj pozitivnega in ker ne igramo v Evropi, imamo na voljo več časa za treninge in grajenje moštva,« o porazu z Londončani še razmišlja Ruben Amorim. Morda bi se razpletlo drugače, če se Šeško maja ne bi poslavljal od rdečih bikov v Leipzigu, temveč bi že nosil dres rdečih vragov. Zdaj bo eno od orožij zasedbe portugalskega strokovnjaka. Proti Nottinghamu je Šeško odpovedal pri osnovnih nogometnih prvniha, hitro jih je slišal od legend Uniteda, vajenih vrhunskih napadalcev (Bobby Charlton, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, …), nekaj je bilo tudi takšnih, ki so Šešku stopili v bran.

»Dejstvo je, da Beniju ni lahko in da ima težave, tega nihče noče povedati na glas, a tako pač je. Jaz sem povsem miren, logično je, da ima napadalec težave, okolja ni poznal, prišel je v najtežji klub na svetu, kjer je pritisk ogromen. A dela zelo trdo, trudi se in želimo si, da mu uspe, zato mu bo uspelo. Na dolgi rok je on naš napadalec, v nogometu je normalno, da imaš vzpone in padce,« o igri Šeška pravi Amorim.

Na zadetek čaka mesec dni

FOTO: Delo

Najbolj učinkovito lahko kritikom odgovori kar Radečan: z golom, ki ga čaka od 4. oktobra. Zadetek v mreži Tottenhama, ki tekmo pričakuje zdesetkan in utrujen po tekmi lige prvakov s Kobenhavnom, bi bil odlična novica tudi za Matjaža Keka in slovensko reprezentanco, ki krvavo potrebuje novi Šeškov strelski izbruh, da bi ohranila upanje na mundial 2026.

Beni bo na Brdo prišel spočit po daljšem koncu tedna, drugi premierligaš Jaka Bijol nekoliko manj, v nedeljo (15) bo gostoval pri Nottinghamu. Leedsu največ preglavic povzroča igra v obrambi, Bijol je v prvih dveh tekmah naredil dovolj, da zadrži mesto v udarni enajsterici, nedotaknjena mreža bi umirila naelektreno ozračje v Yorkshiru. Osrednji derbi vikenda na Otoku bosta v nedeljo (17.30) odigrala Manchester City in Liverpool, za rdeče rivale bodo tokrat pesti stiskali tudi igralci Uniteda. Ob zmagi Liverpoola bi se rdeči vragi s tremi točkami zavihteli pred mestne tekmece in vsaj za 14 dni znova prevzeli primat v tretjem največjem angleškem mestu.

Vipotnik je nared

Pozornost slovenske javnosti pa ne bo namenjena le elitni angleški ligi, s Swanseajem bo danes (16) na delu Žan Vipotnik. Proti Prestonu je v drugem polčasu vstopil v igro in potrdil, da je šlo ob poškodbi za lažni preplah, večja minutaža za v tej sezoni najboljšega slovenskega strelca bi bila dobra napoved za teden, ki prihaja.

Zanimivo bo tudi drugod po Evropi. Na Apeninskem polotoku bo vodilni Napoli gostoval v Bologni, Inter pa čaka vedno nehvaležni Lazio. Na spodrsljaj favoritov čakata Milan in Roma, ki bi se ob ugodnem razpletu vikenda lahko zavihtela na vrh serie A in uspehov lačni navijaški bazi pričarala veliko razlogov za veselje.

V Manchestru so se mu odrekli, v Neaplju Rasmus Hojlund igra zelo dobro. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Angleška liga, 11. kolo:

sobota:

13.30 Tottenham - Manchester United

16.00 Everton - Fulham

16.00 West Ham - Burnley

18.30 Sunderland - Arsenal

21.00 Chelsea - Wolverhampton

nedelja:

15.00 Aston Villa - Bournemouth

15.00 Crystal Palace - Brighton

15.00 Brentford - Newcastle

15.00 Nottingham Forest - Leeds

17.30 Manchester City - Liverpool