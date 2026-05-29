Če bi javno zdravstvo delovalo, ne bi bilo težko plačevati visokih davkov

Nekdanjemu kapetanu angleške nogometne reprezentance Riu Ferdinandu gre v zadnjih letih vse kot po maslu. V podkastu The Long Play je 47-letni vrhunski branilec odkrito spregovoril o svoji preobrazbi iz športnega zvezdnika v vplivnega medijskega mogotca in vlagatelja. Njegovo priznanje, da zasluži bistveno več kot v svojih zlatih nogometnih časih, je mnoge presenetilo.

Ferdinand je na vrhuncu svoje kariere pri Manchester Unitedu, s katerim je pod vodstvom sira Alexa Fergusona osvojil šest naslovov angleškega prvaka, prejemal za tiste čase astronomskih 138.000 evrov tedenske plače. Na letni ravni je njegov zaslužek presegal sedem milijonov evrov, kar ga je uvrščalo v vrh svetovne nogometne elite. Kljub temu pa je na vprašanje, v katerem obdobju je finančno največ iztržil, odgovoril brez oklevanja: »Najverjetneje v zadnjih nekaj letih.«

Razpršen finančni imperij

Po podatkih finančne platforme The Richest skupna vrednost premoženja Ria Ferdinanda presega 65 milijonov evrov. Njegov finančni imperij ne sloni le na starih nogometnih prihrankih, temveč na mreži uspešnih podjetij: deluje kot osrednji televizijski analitik za največje športne mreže, izjemno donosen pa je tudi njegov lastni podkast Rio Ferdinand Presents . Je pomemben vlagatelj v ugledni športni agenciji New Era Global Sports Management , ki zastopa številne mlade talente. Po maslu mu gre tudi pri nepremičninskih poslih in turizmu, med drugim je tudi solastnik nepremičninske družbe LEOS Developments in ustanovitelj podjetja Football Escapes , ki organizira luksuzne nogometne kampe za otroke v prestižnih svetovnih letoviščih.

Preselil se je v Dubaj

Ferdinandov uspeh ima tudi politično-ekonomsko noto. Nekdanji nogometaš je davčni rezidentat prenesel v Dubaj, od koder ostro kritizira davčno politiko svoje domovine.

»Če bi storitve, kot je javno zdravstvo, delovale brezhibno, ljudem verjetno ne bi bilo težko plačevati visokih davkov. Ko pa vidiš, da zadeve razpadajo in gredo v napačno smer, se upravičeno vprašaš: plačujem vse te davke, toda ali se ta denar res porablja za tisto, kar koristi ljudem, ki tukaj živijo? To je veliko vprašanje, ki zahteva odgovor, in mislim, da mnogi med nami odgovor že dobro poznamo,« je bil kritičen Ferdinand, kije poudaril, da ostaja angleški patriot in da ima svojo domovino rad, vendar selitev na Bližnji vzhod razume kot nujno osvežitev in novo poglavje v svojem življenju.